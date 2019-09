Afvaltarieven in Altena gaan omhoog

ALTENA • De afvalstoffenheffing in Altena gaat omhoog.

Door fors stijgende kosten is de gemeente meer geld kwijt aan het inzamelen en verwerken van afval. Concreet betekent dit voor inwoners dat de grijze container aanbieden duurder wordt. Ook om de groene container te laten legen gaan inwoners betalen.

De stijging van de afvalstoffenheffing heeft een aantal oorzaken, zo laat Altena weten. De gemeente moet fors meer betalen voor het inzamelen en verwerken van afval. Een andere reden is dat de belasting die gemeenten aan het Rijk betalen voor het laten verbranden van restafval flink omhoog is gegaan. Ten slotte daalt de opbrengst van oud papier, ijzer en textiel.

Beperkt geprijsd

Binnen de gemeente is afgesproken dat alle kosten voor huishoudelijk afval worden doorberekend. Daarom wordt de kostenstijging aan huishoudens doorberekend. De ophaalservice van de groene container wordt 'beperkt geprijsd', aldus de gemeente. "Om te zorgen dat er minder gft-afval bij het restafval belandde, was het legen van de groencontainers voor inwoners gratis. Dit heeft niet het bedoelde effect gehad", zegt wethouder Roland van Vugt.

"De hoeveelheid gft in het restafval in Altena blijft rond de 40 procent. Gft aanbieden in Altena lijkt gratis, maar de kosten van ophalen en verwerken zitten in het vaste tarief. De gemeente maakt dus veel kosten, terwijl veel aangeboden groencontainers lang niet vol zijn."

Tuinafval op het milieustation aanbieden blijft gratis. De gemeente gaat inwoners met voorlichting en tips helpen nog bewuster om te gaan met afval, minder te verspillen, en maximaal te scheiden.

Onnodige kosten

"En dat kan, want er zit nog steeds afval in de dure restafvalcontainer dat er niet in hoort. Hierdoor maakt de gemeente onnodig veel stortkosten", schrijft Altena in een persbericht. De gemeenteraad moet nog wel over het voorstel beslissen. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2020.