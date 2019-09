Progressief Altena stelt opnieuw vragen over viswater

ALTENA • Progressief Altena trekt opnieuw aan de bel over de kwaliteit van het oppervlaktewater en het viswater in de voormalige gemeente Woudrichem in het bijzonder.

Concrete aanleiding zijn de zorgen die hengelsportvereniging Groot Woudrichem recent wederom heeft geuit. De vereniging vreest dat de actieve hengelsport in Altena zeker op 'vier van de vijf wateren' in de toekomst niet langer mogelijk is.

In de zomer van 2018 klom Progressief Altena ook al in de pen, nadat Groot Woudrichem de noodklok had geluid. De fractie wil nu van het college weten welke acties sindsdien zijn ondernomen en of het inzicht heeft in de kwaliteit van het oppervlaktewater in Altena.

Om tafel

Ze roept het college daarnaast op om 'op korte termijn' met de partijen die betrokken zijn bij het beheren, monitoren en verbeteren van de waterkwaliteit, om tafel te gaan. Ondertussen werkt Altena aan een beleidsvisie. "Een visie is belangrijk, maar voor deze situatie mag het vervolgstappenplan niet te laat komen", vindt Progressief Altena.