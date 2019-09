WERKENDAM • De zestiende editie van de Biesboschdag in Werkendam kon zaterdag rekenen op een zonovergoten dag.

Veel mensen wisten het evenement, dat geheel in het teken staat van de Biesbosch, weer te vinden. Wethouder Paula Jorritsma had de dag 's morgens officieel geopend. De organisatie was in handen van BIZ Centrum Werkendam.

Zonnige Biesboschdag geopend op rietaak Vier Gebroeders met terugblik naar 1932 toen nieuws nog over je buurjongetje ging en blik op toekomst 1421-2021 herdenking St Elisabethsvloed met Deltaconcerten. Doet #Irene dan ook mee? pic.twitter.com/SICYECRuXq — Paula Jorritsma (@paulajorritsma) September 21, 2019

Biesboschdag Werkendam - Wij zijn er klaar voor! Kom even langs voor een praatje met een raadslid, vul de quiz in, of kom gewoon even een bloemetje ophalen! pic.twitter.com/xmMLNC2tL1 — SGP Altena (@SGPAltena) September 21, 2019