Nieuwe dirigent voor Andels Fanfare Corps

ANDEL • Andels Fanfare Corps heeft een nieuwe dirigent: Pieter Vandermeiren. Hij start op 4 november.

Vandermeiren begon op 9-jarige leeftijd met muziek in de muziekschool van Sint-Niklaas. Daar heeft hij vier jaar Trompet gestudeerd, later schakelde hij over naar Trombone. Hij vervolgde zijn muzikale carrière met een opleiding aan het conservatorium.

Daar behaalde Vandermeiren een master Uitvoerend Musicus als trombonist. Vervolgens is hij naar het conservatorium van Tilburg gegaan en behaalde hij daar zijn master HAFA-directie.

Vandermeiren is musicus geweest in professionele orkesten in het binnen- en buitenland, o.a. het Nationaal Orkest, Brussels Philharmonic, de Vlaamse Opera en het Symfonieorkest van Vlaanderen. Op dit moment is hij freelance trombonist en dirigent bij verschillende orkesten.