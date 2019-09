Alzheimercafé Altena verhuisd naar 'neutrale plek'

ALMKERK • Dit seizoen is het alzheimercafé verhuisd naar 't Wapen van Emmickhoven in Almkerk. Meer tussen de mensen.

Tien jaar lang was het Alzheimercafé Altena te vinden in verzorgingstehuis De Lemmenskamp in Woudrichem. Dit seizoen is het café verhuisd naar 't Wapen van Emmickhoven in Almkerk. Meer tussen de mensen dan in een zorgomgeving, maar de opzet blijft hetzelfde.

Zo tegen half acht druppelen de eerste bezoekers binnen in het Wapen van Emmickhoven, al snel worden extra stoelen aangesleept om iedereen een zitplaats te kunnen bieden. Het gezellige geroezemoes verstomt pas als Bettina Kraaieveld, coördinator van het alzheimercafé, de gasten welkom heet. "Toen we in 2008 zijn gestart in De Lemmenskamp vonden veel mensen het lastig te snappen wat we nu eigenlijk deden. Maar we bieden vooral informatie en ontmoeting en nu zijn we niet meer weg te denken", zo legt Bettina uit.

Neutrale plek

De verhuizing naar Almkerk kwam mede voort uit de wens van Alzheimer Nederland, die vooral kiest voor café's in het hart van de samenleving op een neutrale plek, die niet direct de link legt met de zorg. Veel van de gasten zijn mantelzorgers van mensen met alzheimer, ook vrijwilligers en enkele mensen die beroepsmatig bij de zorg voor alzheimerpatiënten zijn betrokken zijn te gast in Almkerk.

Zoals Simone Puts, die met 'Saar aan huis' particuliere zorg op maat kan bieden aan huis voor ouderen en andere zorgbehoevenden. Slechts een enkeling onder de gast heeft de ziekte van Alzheimer. Onder de gasten is ook dichter Ruud Karelse uit Sleeuwijk. Hij mag vanwege de opening van het alzheimercafé in Almkerk één van zijn gedichten uit de bundel 'Leven, liefde, lachen' voordragen. Met de woorden 'Waar eerder licht scheen, is nu duisternis' weet hij het verdriet om het wegebben van de redelijkheid van patiënten treffend te benoemen.

Wethouder Paula Jorritsma geeft de opening een officieel karakter. "Het alzheimercafé is dé plek om te laten zien dat we een dementievriendelijke gemeente willen zijn. Hier is plaats voor ontmoeting, maar ook voor het ontwikkelen van kennis over alzheimer."

Als openingshandeling mag ze een beeldje onthullen, een 'rondborstig' bronzen sculptuur, een mensfiguur met een klein hoofd en een groot lichaam, het symboliseert daarmee de ziekte van Alzheimer.

Voldoening

Net als coördinator Bettina Kraaieveld is vrijwilliger Henny Verhoeven uit Andel al lang betrokken bij het alzheimercafé. Nog langer werkt ze als vrijwilliger op de gesloten afdeling van De Notenhoff in Andel. Het werkt geeft haar veel voldoening, net als het alzheimercafé zelf.

"Hoe onbeholpen de mensen soms ook zijn, je kunt toch nog plezier met ze maken. Soms herkennen ze je niet, op andere momenten weer wel." Door de jaren heen ziet ze vooral dat mantelzorgers de avonden bezoeken, voor alzheimerpatiënten zelf is de drempel misschien nog te hoog, zo verwacht Henny.

Te gast is eveneens Nico van Rijswijk, die samen met Stichting Samenloop voor Hoop plannen heeft voor een inlooppunt voor kankerpatiënten. Hij komt zijn licht opsteken in Almkerk.

Informatievoorziening

Als de aandacht voor de verhuizing en heropening achter de rug zijn gaan nogmaals koffie, thee en koekjes rond. Daarna krijgen de gasten uitleg over de diensten van De Rivieren Notarissen over het opstellen van een testament, de Rabobank geeft uitleg over geldzaken. De presentaties zijn voorbeelden van informatievoorziening aan alzheimerpatiënten en hun mantelzorgers. Maar daarna is weer volop gelegenheid tot ontmoeting.

"Het draait vooral om aandacht tijdens de ontmoetingen. Aandacht is het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven", zo stelt Bettina Kraaieveld bij de afsluiting van de avond. Het Alzheimercafé Altena wordt iedere derde maandag van de maand gehouden in 't Wapen van Emmickhoven. Mensen met alzheimer, hun mantelzorgers, familie en vrijwilligers zijn allemaal welkom en toegang is gratis. In oktober is het thema van het alzheimercafé 'Rouw en verlies'; voor november is een gezellige middag gepland.

Hannie Visser-Kieboom