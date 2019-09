College: 'Plan voor aanpak onkruid in 2020'

ALTENA • Voor de gemeente Altena zijn nog geen eisen vastgesteld voor wat betreft het onderhoud van groen en de aanpak van onkruid in de openbare ruimte.

Volgend jaar komt het college met raadsvoorstellen over de beeldkwaliteit van Altena. Tot die tijd wordt het beleid van de drie voormalige gemeentes voortgezet, zo schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA.

Raadslid Otto van Breugel uit daarin zijn ergernis over het hoge onkruid op verschillende plaatsen in de gemeente en hij is niet de enige die zich daaraan stoort. Tussen begin juli en begin september heeft de gemeente zo'n 50 meldingen van inwoners gekregen over het onkruid.

Borstelen en vegen

Dat wordt nu bestreden met in totaal drie gecombineerde borstel- en veegrondes en drie veegrondes, laat het college weten. Voor het nieuwe beleid wordt gekeken naar alternatieven, zoals branden en het gebruik van heet water. Ook wordt een extra borstelronde overwogen. Maar: "De noodzaak daartoe wordt onder meer bepaald door het kwaliteitsniveau waarvoor wordt gekozen."

Ondertussen zijn in Dussen, waar als eerste gestart werd tijdens de eerste borstelronde, in de aanloop naar de tweede ronde vast de ergste plekken met onkruid extra geborsteld. Kosten van deze 'tussenronde' bedragen zo'n 10.000 euro. Een reguliere ronde is begroot op een ton.

Extra controles

Daarnaast laat de gemeente vaker controles uitvoeren, want uit eerste inspecties was gebleken dat 'niet alle delen van straten goed waren geborsteld en her en der een straat was vergeten'.

Ook gaan in sommige kernen inwoners zelf aan de slag om straten weer netjes te krijgen, tot tevredenheid van het college.

Gereedschap

"Wij waarderen deze inzet zeer. En wij ondersteunen graag waar inwoners initiatief willen nemen. Wij denken eraan om voor 2020 gratis materialen ter beschikking te stellen om het onkruid op het straatwerk te verwijderen. Daarnaast heeft de gemeente Altena een klusaanhangwagen volledig ingericht met gereedschap, waar inwoners een beroep op kunnen doen."

Tom Oostra