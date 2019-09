Eindbedrag Samenloop bekend: 'Ongelooflijk mooi resultaat'

GIESSEN/REGIO • De tweede editie van de Samenloop voor Hoop in Altena heeft bijna twee ton opgebracht voor KWF Kankerbestrijding.

Het exacte bedrag is 199.000 euro. Dat is bekend gemaakt tijdens de slotbijeenkomst met de teamcaptains van de Samenloop voor Hoop Altena. Het bedrag ligt ongeveer 5000 euro hoger dan de tijdens de Samenloop genoemde voorlopige eindstand.

"Een ongelooflijk mooi resultaat", aldus het bestuur. In 2016 hadden de wandelaars zo'n 135.000 euro opgehaald.

De Samenloop voor Hoop Altena werd op 28 en 29 juni gehouden in Giessen. Ruim 50 teams met in totaal 1200 deelnemers hebben zich toen ingezet voor het goede doel.

Derde editie

Of er een derde editie van de Samenloop voor Hoop in Altena komt is niet bekend. Afgesproken is dat medio 2021 wordt bekeken of er voldoende belangstelling is om in 2022 weer een Samenloop voor Hoop te organiseren.