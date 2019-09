'Altena beantwoordt eenvoudige vraag te laat'

ALTENA • De gemeente Altena reageert te laat op een eenvoudige vraag via e-mail.

Dat blijkt uit het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten 2019 van Wij Verdienen Beter. Initiatiefnemer Peter van de Wijngaart stuurde voor het vijfde jaar op rij een eenvoudige vraag, die volgens richtlijnen van de overheid binnen twee dagen beantwoord moet worden, naar alle 355 gemeenten in Nederland.

'Mystery-burger' Kaya van den Eijnden stuurde in mei een mail met een vraag over de algemene plaatselijke verordening: "Ik ben op zoek naar de APV maar kan hem niet vinden. Heeft u voor mij een link of kunt u mij een digitaal exemplaar van deze verordening sturen?"

Binnen een maand

Altena reageerde volgens de onderzoeker niet binnen twee dagen, ook niet binnen een week, maar wel binnen een maand.

In totaal 14 procent van de gemeenten was te laat met het beantwoorden van de vraag. Bij 38 gemeenten moest de vraag na vier weken worden herhaald, omdat nog geen antwoord was ontvangen. Van zeven gemeenten werd in het geheel geen antwoord ontvangen op de eerste of de tweede e-mail.

Privacy

"Dat het contact met de burger ook wel goed kan verlopen bewijzen de 119 gemeenten die niet alleen gewoon bereikbaar zijn per e-mail en ook verder geen drempels opwerpen voor het stellen van een vraag. Ze antwoordden snel en stelden geen onnodige vragen die inbreuk maken op de privacy van hun burgers", concludeert Wij Verdienen Beter verder. Ook Altena stelde geen onnodige vragen.