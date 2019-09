Julian Brouwers (6) uit Genderen wint fotowedstrijd

GENDEREN/WOUDRICHEM • De zesjarige Julian Brouwers uit Genderen heeft de fotowedstrijd voor jongeren van de bibliotheek gewonnen.

Afgelopen vakantieperiode schreef bibliotheek Cultuur Punt Altena een fotowedstrijd uit voor de jeugdigen. De foto moest te maken hebben met lezen in de vakantie. Het uiteindelijke doel was om kinderen ook in de vakantie aan het lezen te zetten.

Deze week werd bekend wie de winnaar is geworden en Julian Brouwers uit Genderen werd op vrijdag 13 september uitgenodigd om met zijn moeder naar de bibliotheek in Woudrichem te komen om zijn prijs in ontvangst te nemen.

De prijs bestond uit vrijkaartjes voor het museum Beeld en Geluid in Hilversum. Binnenkort zal Julian met zijn ouders zijn prijs gaan verzilveren.