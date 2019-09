Zwemdiploma op zak na afzwemmen in Bijtelskil

SLEEUWIJK • Het seizoen in Zwembad Bijtelskil is traditioneel afgesloten met het diplomazwemmen. In 2019 hebben in totaal 41 kinderen voor het A-diploma, 22 voor het B-diploma en elf voor het C-diploma afgezwommen.

Voor snorkelen hebben dit seizoen zes kinderen hun diploma's gehaald en voor survival elf kinderen.

Vorige week zaterdag was de tweede en laatste gelegenheid van dit seizoen om af te zwemmen. Veel ouders, opa's en oma's en familie waren erbij en zagen vol trots hoe de kinderen door het gat doken, over de mat klommen, onder de mat door zwommen, en als kers op de taart van de glijbaan mochten.