Woerekumse Aovond beleeft lustrum editie met nieuwe liedjes

WOUDRICHEM • De wieg van de neven Jan de Joode en Jan van Straten stond in Woudrichem en zo groeiden ze op met het Woerkums dialect. Op 4 en 5 oktober schitteren ze weer als vanouds op de Woerekumse Aovond in het Arsenaal.

Anno 2019 spreekt bijna niemand nog dialect in het vissersstadje. Om het dialect niet verloren te laten gaan, treden de neven op als het duo de JaJa's.

Eerste lustrum

Dit jaar viert de Woerekumse Aovond haar eerste lustrum. Samen met de muzikanten Gabriel Gort en Ad Baks zijn de JaJa's al maanden bezig om weer een avondvullend programma op de planken te brengen. De twee muzikanten spelen samen met Izaak Boom, Piet Kuipers, Rob van der Plas en Johan Struik in een combo, dat wordt aangevuld met Woerkumse zangers en zangeressen. Alles in het Woerkums dialect.

André Rieu

De kiem voor het avondvullend liedjesprogramma is gelegd door het Genootschap der Woerkumse Taol bij de viering van hun 12,5 jarig bestaan in 2010. "We werden geïnspireerd door André Rieu, hij trad op met alleen Maastrichtse artiesten, dat wilden wij in Woerkum ook wel. Het eerste jaar deden we dat met bestaande gedichten van Lizzy van Pelt die we op muziek zetten, pas later zijn we eigen liedjes gaan maken", zo vertelt Jan de Joode samen met neef Jan.

Groot succes

Die eerste avond in het Arsenaal was in mum van tijd uitverkocht en bleek een groot succes. Maar ze kregen zoveel commentaar van mensen die geen kaartje hadden, dat de avond in oktober werd herhaald. Sinds die tijd wordt de 'Woerekumse Aovond' iedere twee jaar gehouden met steeds nieuwe liedjes, nieuwe anekdotes en een Woerkums verhaal.

75 liedjes

De JaJa's, zoals het duo met de twee neven wordt genoemd, werken altijd met de Woerkumse muzikanten Gabriel Gort en Ad Baks samen. Zij schrijven de muziek, de teksten zijn van de hand van de twee neven. "Voor alle avonden hebben we al 75 liedjes geschreven, zo hadden we de vorige keer liedjes voor elke maand van het jaar. Schaatsen op de gracht, maar ook over de Woerkumse goudkust. Maar we hebben ook wel eens gezongen over dokter Tinus en het 'viswijf' dat lid wilde worden van de visserijvereniging. En we hebben ook hedendaagse liedjes zoals over de Merwedebrug of het Altenalied."

Geheim

Vooral in dat laatste lied geven ze nog maar eens uitdrukking aan het 'Woerkumse' karakter van de avond in het enige stadje in de nieuwe gemeente Altena. Het programma van de lustrumavond zelf en de liedjes die worden gezongen blijven nog geheim.

Over één lied willen ze wel uitweiden, dat is het Woerkums 'volkslied'. Daar krijgen de Woerkummers zelfs na zoveel jaar nog tranen van in de ogen. In het lied wordt de schoonheid van de 'Paorel vân Braobânt' bezongen. Met zijn toren, de haven, de Goudkust en de Bol.

Ik lôôp lângs 't waoter en kaik op 't Hôôd

Ik zwaoi naar de schippers

ver weg op t'r bôôt

Dân draoi ik me om, heb de lokroep gehoord

't Vailigste vuul ik me binnen de poort

De straote herken ik aon elleke stêên

Hier binde nooit êênzaam,

al binde allêên

De kwinkslagen tussen de JaJa's en de zangers Gabriel en Ad verklappen dat de voorpret op de Woerekumse aovonden groot is. En dat plezier brengen ze graag over op het publiek. De Woerkumse liedjes worden aan elkaar gepraat door het duo van de twee neven.

Improvisatie

Vaste teksten zijn daarbij taboe, ze kiezen liever voor improvisatie. "Als we te lang praten, beginnen de muzikanten ongeduldig te trommelen en dan weten wij dat het weer tijd is voor een liedje", zo vertellen ze lachend.

Kaarten

De programma's zijn inmiddels gedrukt, veel kaarten zijn al verkocht voor beide avonden. Maar de laatste kaarten à 15 euro worden zaterdag 21 september van 10:30-12:00 uur verkocht bij boekhandel Tante Bethje en Co in de Kerkstraat in de vesting. Bestellen van kaarten kan via besprekenWA2019@gmail.com

Hannie Visser-Kieboom