Gasten van het Inlooppunt 'te land, ter zee en in de lucht'

WERKENDAM • Ter gelegenheid van het vierjarig bestaan van het Inlooppunt Werkendam gingen de gasten uit naar Rotterdam. Door een sponsoractie en met de spaarzegels van AH lukte het een bus te huren om hen naar de Maasstad te brengen.

Eerst genoten ze van het geweldige uitzicht vanaf de Euromast en daarna van een vaartocht door de havens met de Spido. Letterlijk dus een tochtje 'Te land, ter zee en in de lucht'.

Elke woensdag- en vrijdagmorgen vanaf 10:00 uur staan de deuren van d'Altenaer open om de gasten te ontvangen. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd en achtergrond. Het zijn gezellige morgens, waar mensen weer nieuwe contacten kunnen opdoen of oude contacten weer kunnen herstellen. Meer informatie via 06-41025706, ook voor vervoer.

Meer foto's van het uitje staan op www.inloopwerkendam.nl