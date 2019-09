Muzieklessen bij Andels Fanfare Corps

ANDEL • Na de oriëntatielessen van voor de zomervakantie kunnen kinderen in Andel nu een pakket van twintig muzieklessen afnemen bij de plaatselijke fanfare, of meteen beginnen op het instrument dat hun voorkeur heeft.

Op 16 september start de cursus Algemene Muzikale Vorming. Kinderen leren de beginselen van het notenschrift en kunnen de verschillende muziekinstrumenten uitgebreider uitproberen dan tijdens de oriëntatielessen. De cursus is wekelijks van 15:30-16:15 uur in de lesruimte van het Andels Fanfare Corps, te bereiken via de achterkant van de supermarkt. De kosten voor twintig lessen bedragen 125 euro.

Proeflessen

Kinderen die al een duidelijke voorkeur hebben voor een instrument, kunnen proeflessen volgen. In acht keer kunnen ze ontdekken of dit inderdaad hun favoriete instrument is. Als ze kiezen voor een blaasinstrument, is het wel van belang dat hun voortanden al gewisseld zijn. De set proeflessen kost 50 euro.

Aanmelden voor de cursus AMV of de proeflessen kan door te mailen naar info@andelsfanfarecorps.nl