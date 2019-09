Excelsior neemt afscheid van dirigent Jan van de Sanden

• Voorzitter Dennis van As (links) overhandigt Jan van de Sanden een afscheidscadeau. (Foto: D.H. van As)

GENDEREN • Muziekvereniging Excelsior in Genderen heeft vorige week afscheid genomen van Jan van de Sanden. Hij stond negentien jaar lang voor het orkest.

Bijna twintig jaar geleden, november 1999, moest Excelsior op zoek naar een nieuwe dirigent. Op 5 oktober 2000 startte Van de Sanden bij de vereniging. Het werd een succesvolle samenwerking die uiteindelijk negentien jaar heeft geduurd. Leden en dirigent beleefden samen mooie momenten zoals buitenconcerten, een promconcert in een uitverkochte zomerfeesttent, galaconcert, filmconcert en natuurlijk in maart 2007 het topconcours in Arnhem, waar Excelsior Nederlands kampioen werd.

De vereniging is momenteel druk op zoek naar een nieuwe dirigent. Er zijn de afgelopen weken al een aantal proefrepetities geweest met de dirigenten die gesolliciteerd hebben. Het bestuur gaat nu in beraad en binnenkort wordt er een keuze gemaakt.