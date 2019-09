Einde aan zwemmen in Gorinchem met Trema

ALTENA • De gemeente Altena stopt met het aanbieden van gesubsidieerd zwemmen in Gorinchem, ondanks protesten van de ouderen die gebruik maakten van deze mogelijkheid.

Trema begeleidde meer dan dertig jaar de Fifty-fit zwemclub. De senioren konden op acht plaatsen in de voormalige Werkendam en in Woudrichem en Almkerk op de bus stappen. In het Caribabad verzorgde Trema het zwemprogramma.

Bus steeds duurder

Tot 2017 was deze activiteit kostendekkend. Met name door de stijgende buskosten vroeg Trema in 2017 gemeente Werkendam in 2017 om aanvullende financiering. Over 2018 was het tekort 3.600 euro. Voor 2019 schat men in dat deze kosten verder oplopen tot een bedrag van 4.300 euro.

Eigen zwembad

De gemeente en Trema komen tot de conclusie dat het verantwoord is om de zwemarrangementen niet langer aan te bieden, zo schrijft het Altenase college in een brief aan de gemeenteraad. "Allereerst stellen wij vast dat onze gemeente een eigen overdekt zwembad heeft, zijnde AquaAltena. Daarmee is het aanbieden van gesubsidieerd zwemmen elders niet langer noodzakelijk. Ook zou bij het continueren van het aanbod in het Caribabad, dit toegankelijk gemaakt moeten worden voor alle ouderen in onze gemeente. Met Trema zijn wij verder van mening dat in het kader van meer bewegen voor ouderen de aandacht beter uit kan gaan naar een verdere uitbouw van de bestaande lokale activiteiten."

Fit blijven

De ouderen hebben al in mei een brief aan de raad gestuurd met een noodoproep. Ze wijzen op het belang van fit blijven voor senioren. Maar voor een vervangend aanbod in AquaAltena is weinig animo, zo blijkt uit een inventarisatie van Trema. Het zwemmen in Gorinchem is per 1 september stopgezet.