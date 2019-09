• Ruben en Melanie Kruithhof uit Nieuwendijk zetten zich samen met de stuurgroep in voor een hospice in de gemeente Altena.

ALTENA • Het Land van Heusden en Altena heeft een eigen hospice nodig. Dat is de stellige overtuiging van Ruben en Melanie Kruithof uit Nieuwendijk. Begin 2018 rijpt bij het echtpaar het plan om zich actief in te zetten voor zo'n hospice.

"Door een zwaar auto ongeluk ging ik samen met Melanie meer nadenken over het leven. Nog meer zelfs toen een vriend ongeneeslijk ziek bleek, toen zagen we van dichtbij hoe zwaar stervensbegeleiding voor de familie is. Veel mantelzorgers zijn overbelast, zeker als ze een jong gezin hebben en voor hun ouders moeten zorgen."

Huisarts

Aan het woord is Ruben, die werkt als beheerder in het Vlechtwerk in Werkendam. Zijn vrouw Melanie werkt in de zorg en was vrijwilliger in het hospice in Gorinchem. "We spraken samen met huisarts Bart Vijgen die direct zei dat een hospice in Altena fantastisch zou zijn, iets wat hij zelf erg mist in de regio."

Veel draagvlak

Het echtpaar zocht medestanders, samen vormden ze een stuurgroep, die mei 2018 van start ging. "We voelden direct zoveel draagvlak, Altena heeft echt een hospice nodig, zo liet iedereen ons weten."

Er is nog veel nodig

De planning is nu om in 2021 het hospice te openen. Daarvoor is echter nog veel nodig; huisvesting, grond, voldoende geld, professionele zorg en 80 tot 100 vrijwilligers.

Huiselijk

"We hebben veel hospices elders bezocht om te kijken wat we zelf wilden. Daarna heeft architect René Olivier een plan van eisen opgesteld. We denken nu aan vier appartementen rondom een centrale huiskamer, het moet vooral huiselijk worden. Bewoners krijgen een eigen kamer met sanitair en woonkamer voor mantelzorgers en familie. Iedereen is straks welkom in het hospice, de bewoners betalen een kleine eigen bijdrage."

Crowdfunding

Ook is samen met de stuurgroep een zorgvisie opgesteld. Verder zijn gesprekken gevoerd met huisartsen, Trema en gemeente Altena. Alles staat nu in de steigers om via crowdfunding geld in te gaan zamelen voor het hospice. "We gaan nog acties voeren om geld in te zamelen, daarvoor richten we in oktober een stichting Vrienden Hospice Altena op. We zoeken ook grond om te kunnen bouwen, liefst ergens in een dorp. En we starten met de werving van zorgvrijwilligers, die krijgen na een intake gesprek een opleiding aangeboden. Die vrijwilligers zijn straks vooral voor stervensbegeleiding van bewoners en als steun voor de mantelzorgers."

Alle informatie over Hospice Altena is te vinden op de website, zoals informatie over doneren of aanmelden als vrijwilliger voor het hospice.