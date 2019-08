Vis wat de klok slaat in Woudrichem

WOUDRICHEM • Visbakkerij, visvaartuigen, viswijven: bezoekers van Woudrichem hoefden zich zaterdag niet af te vragen bij wat voor evenement ze beland waren.

De Visserijdag begon om 10:30 uur met een optocht van de Heeren van Altena, bezegeld met de Zoen van Altena op D'n Bol.

Verder waren er de hele dag visdemonstraties met netten en oude visvaartuigen in de Stadshaven en de Maas, oude ambachten, visbakken en een reünie van de Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw in de Stadshaven. Voor kinderen was er een riddertoernooi en spellen bij de Kattengracht. Muzikale optredens waren er van het Vischwijvenkoor, Zalmvisserskoor Ongestaagd en Shantykoor Freibeuter.