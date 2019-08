Wethouder Tanis trapt af voor glasvezel Bruine Kilhaven

WERKENDAM • Wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena nam vrijdag de schop ter hand om de aftrap te verrichten voor de aanleg van het glasvezelnetwerk van ParkNed op de Bruine Kilhaven in Werkendam.

ParkNed is een dochter van Levelfour Networks uit Nistelrode dat onlangs de glasvezelnetwerken van Glasnet Aalburg en Werkendam heeft overgenomen van Altena Breedband Combinatie (ABC).

Waarom glasvezel

Voor ondernemers is een snelle en stabiele internetverbinding tegenwoordig van levensbelang. Digitaal zakendoen is niet meer weg te denken, DSL en COAX voldoen qua bandbreedte en stabiliteit niet meer aan de nieuwe normen en eisen die hieruit zijn ontstaan. De aanleg van glasvezel is niet goedkoop, maar door gezamenlijke deelname op een bedrijventerrein kan nu iedere ondernemer laagdrempelig een razendsnelle glasvezelaansluiting aanschaffen.

De aanleg van het glasvezelnetwerk, feitelijk een uitbreiding van het bestaande Glasnet Werkendam netwerk, geschiedt door aannemersbedrijf en infrastructuurspecialist Spitters uit Waalre.