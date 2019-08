Veertiende Avondvierdaagse Nieuwendijk start op 3 september

NIEUWENDIJK • van dinsdag 3 t/m vrijdag 6 september organiseert Stichting Avondvierdaagse Nieuwendijk voor de veertiende keer de Avondvierdaagse in Nieuwendijk.

Ook dit jaar kunnen de wandelaars weer genieten van de mooie routes in Nieuwendijk en omgeving. De start- en finishlocatie is net als voorgaande jaren in Dorpshuis Tavenu, Singel 16a te Nieuwendijk.

Inschrijven

Inschrijven kan op maandagavond 2 september a.s. van 18:00 t/m 20:00 uur in Dorpshuis Tavenu te Nieuwendijk.

Inschrijfgelden op maandagavond zijn t/m 12 jaar 3 euro en vanaf 13 jaar 3,50 euro.

Op dinsdagavond kan er ook ingeschreven worden van 18:00 t/m 19:00 uur. Het inschrijfgeld is dan voor alle leeftijden 4 euro.

Het inschrijfformulier is te downloaden vanaf de website: www.avondvierdaagsenieuwendijk.nl