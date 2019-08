RTV Altena lanceert christelijk radioprogramma

HANK • Radio A-FM van RTV Altena heeft een nieuw programma op de zondagavond: Vitamine G.

In dit programma is welke week van 19:00 tot 21:00 uur aandacht voor christelijke muziek, overdenkingen en nieuws vanuit de kerken.

André Rothman

Presentator is André Rothman, die hiermee de overstap maakt van OKÉ FM naar Radio A-FM. Programmaleider Michel Pruijmboom is blij met de komst van André.

Kerkelijke informatie

Eerder werden in de Altena Tafels kritische discussies gehouden of er wel voldoende aandacht was voor kerkelijke informatie in de radioprogrammering. "De komst van André is een mooie eerste stap in de taak die we hebben om een goede omroep voor de gemeente Altena te zijn en te blijven", aldus Pruijmboom.

Hardeman en Zo

Andere wijzing is het nieuwe programma 'Hardeman en Zo' op donderdagavond, dat Kevin Hardeman-van Maurik samen met twee sidekicks gaat presenteren.

Piet Hartman

Vincent Honings uit Almkerk komt het techniekteam versterken en Piet Hartman heeft besloten zijn pensioen verder door te schuiven en wederom op maandagavond het programma Altena Alternatief te presenteren.

Altena Vandaag

Nieuw is ook het programma 'Altena Vandaag'. Dit programma wordt uitgezonden op werkdagen tussen 18:00 en 20:00 uur en wordt gevuld met interviews en reportages van de andere programma en zal tevens audiofragmenten bevatten van collega's van Altena TV.

De complete programmering en de uitzendgegevens staan op: www.radioafm.nl