Feestelijke open dag bij Op 't Hof

NEDERHEMERT • Feest bij technische groothandel Op 't Hof in Nederhemert. Het pand aan de Ambachtshof is uitgebreid en bovendien bestaat de onderneming twintig jaar.

Op 't Hof is in Nederhemert flink gegroeid. Eind vorig jaar ging de eerste paal voor de uitbreiding de grond in met als resultaat dat de technische groothandel twee keer zo groot is geworden.

"De ene helft van de uitbreiding hebben we bij de winkel getrokken, de andere helft gebruiken we als werkplaats en voor onze logistiek", vertelt eigenaar Jan Op 't Hof. "We hadden voor de verbouwing vooral te weinig ruimte voor de werkplaats en logistiek. Dat zorgde tijdens de bevoorrading voor problemen."

Demoruimte

Naast een ruimte voor reparatie, keuringen en onderhoud, is de werkplaats ook deels ingericht als demoruimte.

Hier kunnen mensen 'voelen en ervaren' hoe de machine, die ze op het oog hebben, werkt. "Zo'n demoruimte is uniek", stelt Op 't Hof. "Eigenlijk willen we alles wat we verkopen of verhuren kunnen laten testen. Met name de onbekendere machines, zoals bijvoorbeeld een dominofrees van Festool. Klanten willen van tevoren graag even ervaren hoe de machine werkt."

Open dag

Iedereen is zaterdag 31 augustus tussen 10:00 uur en 15:00 uur welkom om het nieuwe pand aan de Ambachtshof 2 in Nederhemert te komen bekijken tijdens een feestelijke open dag. Bezoekers kunnen er een compleet dagje uit van maken.

Er zijn leuke activiteiten voor jong en oud. Er kan onder andere een rondrit gemaakt worden met een oude brandweerwagen en waaghalzen kunnen abseilen vanaf 12 meter hoogte.

Ook is er een frietkraam aanwezig. Tijdens deze dag zijn er diverse demonstraties en aanbiedingen van leveranciers.

Jubileumkrant

Vorige week heeft Op 't Hof in een advertentie in Het Kontakt een indruk willen geven van het bedrijf, maar daarbij is de link voor de volledige jubileumkrant niet gepubliceerd. Bij dezen alsnog: http://opthofbv.nl/jubileum. Lezers maken in de jubileumkrant kennis met technische groothandel Op 't Hof, dat naast Nederhemert vestigingen heeft in Veen en op Urk.

http://www.opthofbv.nl