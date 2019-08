Philip den Haan (AltenaLokaal): 'Vinger aan de pols bij plannen gaswinning'

ALTENA • AltenaLokaal wil met de andere partijen uit gemeenteraad, het college, inwoners en andere gemeenten in Nederland een blok vormen tegen gaswinning.

Volgens fractievoorzitter Philip den Haan zitten volksvertegenwoordigers en bestuurders al aardig op één lijn over dit onderwerp. "Maar als die brief binnen valt, wordt het wel heel concreet", aldus de Werkendammer. "Wat gaat er dan gebeuren?"

Raad van State

Met 'die brief' doelt Den Haan op het moment dat gaswinnaar Vermilion Energy ook van de Raad van State toestemming krijgt voor uitbreiding van de gaswinning in de velden Waalwijk-Noord, Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid. Betrokken gemeenten, waaronder de voormalige gemeente Aalburg, de provincie en het waterschap hebben hier afgelopen najaar, na groen licht van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, bezwaar tegen aangetekend.

"Formeel gezien heeft de gemeente het maximale gedaan en daar zijn we tevreden over, maar zijn we voorbereid op het ultieme moment?", vraagt Den Haan zich af. "Als AltenaLokaal willen we de vinger aan de pols houden."

De partij heeft schriftelijke vragen over de kwestie ingediend bij het college van B&W. Daarin stelt AltenaLokaal de houding van minister Wiebes en van Vermilion aan de kaak. "De gaswinning in ons Nederland dient te worden afgebouwd, desondanks presteert Vermilion het om in 2019 een recordopbrengst te produceren. Men voert sedert 2004 de gasopbrengst alleen maar op", zo staat te lezen.

Boringen tegenhouden

Het venijn zit 'm echter in een van de laatste vragen: 'Hebben wij als gemeente Altena scenario's klaar om het maximale te doen om de boringen tegen te houden?' "Je moet niet huilen voor je geslagen wordt, maar laten we met elkaar wél goed voorbereid zijn. Zeker nu er elke dag nieuwe informatie naar buiten komt", zegt Den Haan.

"Ik verwacht niet dat mensen in gele hesjes de straat op gaan, maar ik hoop wel dat ze dit niet zonder slag of stoot over zich heen laten komen. In heel Nederland gaat het misschien wel om 50.000 huizen, dat is toch niet niks."

Tom Oostra