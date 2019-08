Con Amore begint weer met repeteren

SLEEUWIJK • CGK Con Amore uit Sleeuwijk start maandag 2 september weer met de repetities.

De repetities staan onder leiding van dirigent Jaap Kwakkel. Na de zomervakantie staan er een aantal optredens op het programma, waar Con Amore weer vol energie voor gaat repeteren. Zo is er bijvoorbeeld het najaarsconcert op zaterdag 2 november in de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk met medewerking van Zanggroep Tricht (o.l.v. Tjitske Kwakkel-Homma).

Kerstzangavond

Traditiegetrouw wordt het jaar afgesloten met met de kerstzangavond op 24 december, eveneens in de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk. Dit jaar met medewerking van mannenkoor Zanglust uit Sleeuwijk (o.l.v. Jaap Kwakkel).

Mensen die van zingen zijn vanaf 2 september welkom bij Con Amore. De repetities zijn van 20:00 uur tot 22:00 uur in De Bolderik in Sleeuwijk.

http://www.conamore-sleeuwijk.nl