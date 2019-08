Infoavond 'Mijn huis op maat' in Het Verlaat

ALMKERK • De gemeente Altena organiseert op woensdag 11 september samen met Trema Welzijn en Rabobank Altena-Bommelerwaard een informatieavond over 'Mijn huis op maat'.

Mensen krijgen dan informatie over een leven lang veilig én comfortabel wonen. Om een gratis advies op maat te geven, zijn er in de gemeente Altena vrijwillige woonadviseurs. Zij geven persoonlijk woonadvies met daarin de verbeterpunten voor de woning.

De bijeenkomst vindt plaats van 19:30 uur tot 21:00 uur in Het Verlaat in Almkerk. Inloop vanaf 19:15 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom en aanmelden is niet nodig.