Nieuwe richting voor Open Coffee Altena

ALTENA • Open Coffee Altena gaat tijdens de netwerkbijeenkomsten ook kennis delen.

Tijdens Open Coffee Altena wordt ondernemers voortaan een Espresso XL aangeboden. Anders gezegd: iedere netwerksessie krijgt een thema. Eén van de partners - b2b-magazine Bedrijvig, gemeente Altena of Rabobank Altena-Bommelerward - deelt vanuit die context 20 minuten kennis en kunde.

Daarmee wordt de Espresso XL vooral interessant voor de jonge ondernemers met onderwerpen als de zin en onzin van netwerken, wat is mijn ondernemersprofiel? of wat kan de overheid voor mij doen?. Maar ook: Hoe bouw ik aan een goede merknaam?, of wat moet ik met branding?.

Almkreek

De eerstvolgende Open Coffee Altena 36.0 is op donderdag 26 september aanstaande op Golfpark Almkreek, Hoekje 4 in Almkerk. De Espresso XL wordt dan aangeboden door Rabobank Altena-Bommelerwaard. De meeting begint als vanouds om 09:30 uur en duurt tot 11:00 uur.

Aanmelden is gewenst en details en toekomstige locaties zijn te vinden op onderstaande website.

http://www.ondernemendaltena.nl