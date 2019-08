Doorstart voor eetproject Meeuwen

MEEUWEN • Het dorpshuis in Meeuwen doet een dappere poging om het eetproject in het dorp een doorstart te geven.

Doel is om, ongeacht leeftijd, mensen een paar sfeervolle uurtjes te bezorgen onder het genot van een driegangenmaaltijd. Beheerders Petra en Wilbert pikken de traditie op dinsdag 10 september weer op en hopen dat velen zullen aanschuiven voor een lekker etentje en gezellige ontmoetingen.

Meerdere subsidiestromen zorgen ervoor dat zeker dit jaar de kosten laag kunnen blijven. Zowel de gemeente Altena als de plaatselijke hervormde kerk doneren een bijdrage, waardoor de maaltijd slechts 5 euro per persoon kost. Ook oud-Meeuwense inwoners zijn van harte welkom.

Aanmelden

Het dorpshuis in Meeuwen is dinsdag 10 september vanaf 11:45 uur geopend, de maaltijd wordt tussen 12:00 uur en 13:30 uur geserveerd. Aanmelden is noodzakelijk en kan uiterlijk 31 augustus via 0416-351200 of via dorpshuismeeuwen@gmail.com.