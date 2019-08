Schoolbestuur De Hoeksteen breekt met directrice Greetje Hoevenaren

WIJK EN AALBURG • Greetje Hoevenaren is niet langer schooldirectrice van de christelijke basisschool De Hoeksteen in Wijk en Aalburg. Het schoolbestuur heeft Hoevenaren ontheven van haar werkzaamheden.

Problemen tussen het schoolteam en Hoevenaren en ook tussen de schooldirectrice en het bestuur liggen ten grondslag aan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De ouders van de leerlingen kregen dit bericht maandag per e-mail toegestuurd.

Onvoldoende vertrouwen

In het bericht meldt het bestuur dat er onvoldoende vertrouwen is om de problemen op te lossen

Het bestuur zegt dat er sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie tussen het team van De Hoeksteen en Hoevenaren. Het streven om onderling tot een goede oplossing te komen strandde.

In het belang van het onderwijs vindt het bestuur het niet langer verantwoord om huidige situatie nog te laten voortduren.

Jammer

Er wordt in het mailbericht niet uitgeweid over de werkelijke problemen. "We hebben er alles aan gedaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen maar daarin zijn we helaas niet geslaagd. Heel jammer", reageert bestuursvoorzitter Ruben Verzijl.

Hoevenaren (56) is sinds 1983 in dienst van de school en volgde in 2002 Anton Hakkesteeg als directrice op.

Voorbarige conclusies

Zelf houdt ze het vooralsnog op een korte reactie. "Ik vind dat het bestuur op basis van ondeugdelijk onderzoek tot onjuiste of in ieder geval voorbarige conclusies is gekomen en dat mogelijkheden die er waren om tot een oplossing te komen door het bestuur niet zijn benut", stelt Hoevenaren, die onderstreept dat ze het schoolwerk altijd met liefde en plezier heeft gedaan en met iedereen goede contacten heeft.

Hoevenaren is ook directrice van de christelijke basisschool De Regenboog in Nieuwaal.