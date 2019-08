De Streekdagen in Meeuwen zijn dit jaar op vrijdag 6 en zaterdag 7 september.

Op vrijdagavond is de grootste truckpulling van Europa te zien in Meeuwen. Ook dit jaar belooft het weer een groot spektakel te worden! De avond wordt geheel in stijl afgesloten in de feesttent met optredens.

De zaterdag biedt een zéér gevarieerd programma met activiteiten en shows voor het hele gezin.

Ook de tractorpulling is een jaarlijks hoogtepunt met maar liefst ruim 200 deelnemers. Verder kunt u tal van oude en nieuwe tractoren en landbouwmachines bewonderen. Uiteraard ontbreekt ook een gezellige braderie niet en kunnen de kinderen lekker springen op het springkussen, meedoen aan de traptrek, knuffelen met zo'n 70-tal dieren in de kinderboerderij of lekker knutselen in de knutselcorner.

Kijk op www.streekdagen.nl voor alle activiteiten.

Om kaarten te winnen kunt u tot 30 augustus bellen met 0909-5010581 en kies voor code 4 in het keuzemenu (€ 0,45 pg + gebruikelijke belkosten).