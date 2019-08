Tweede expositie in Visserijmuseum

WOUDRICHEM • Wethouder Hans Tanis opent zaterdag in het Visserijmuseum de tweede expositie van dit seizoen.

Twee maal per seizoen verzorgt Visserijmuseum Woudrichem een expositie. Dit jaar werd gestart met de presentatie van werk van Chris Roodbeen. De tweede expositie laat werk zien van kunstenares Kim Renders uit Sleeuwijk.

De opening zal aanstaande zaterdag 17 augustus verricht worden door wethouder Hans Tanis, om 14:00 uur. Als kind was Kim Renders al gefascineerd door dieren. Dit leidt uiteindelijk tot een studie Biologie. De combinatie met haar tekentalent heeft er voor gezorgd dat ze zich nu fulltime bezighoudt met kunst.

Om zo gedetailleerd mogelijk te kunnen werken, gebruikt ze hiervoor haar eigen foto's om het moment van de actie zo goed mogelijk vast te kunnen leggen. Maar ze is bij mooi weer ook buiten te vinden om het landschap ter plekke in een schilderij vast te leggen.

Zo realistisch mogelijk

"Mijn doel is om mijn tekeningen en schilderijen zo realistisch mogelijk te maken en daarvoor gebruik ik mijn eigen referentie materiaal dat ik maak tijdens fiets- of wandeltochten en tijdens bezoeken aan dierentuinen", vertelt Kim Renders zelf op haar website.

Haar werk was al op meerdere exposities in binnen- en buitenland te zien, maar nu kunnen mensen haar werk tot en met eind oktober bewonderen in het Visserijmuseum in Woudrichem, dat gevestigd is aan de Kerkstraat 41.

http://kimrendersfineart.nl