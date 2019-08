Toerustingsavonden Altena: 'Klassieke boodschap in gewone taal'

ALTENA/BOMMELERWAARD • In Wijk en Aalburg gaan op 5 september weer Toerustingsavonden van start. Dit keer met evangelist Jacques Brunt.

Na een jaartje afwezigheid komen de Toerustingsavonden Altena vanaf september weer terug: zeven interkerkelijke bijbelstudieavonden in de aula van het Willem van Oranje College.

Helemaal nieuw

Spreker is evangelist Jacques Brunt. "Hij spreekt mensen enorm aan", vertellen Jan van de Wetering uit Brakel en Nico van Vliet uit Veen. "Het is de klassieke boodschap uit de bijbel, maar dan in gewone taal. En dan komt het verhaal heel anders binnen, alsof het weer helemaal nieuw voor je is."

Geestelijke groeiavonden

Jan heeft samen met anderen eerder toerustingsavonden georganiseerd waar Brunt de spreker was, bijvoorbeeld de Geestelijke Groeiavonden in de Bommelerwaard.

Verschillende achtergronden

Daar kwamen vaak zo'n tweehonderd mensen op af. Mensen met allemaal verschillende kerkelijke of helemaal geen kerkelijke achtergrond. "Normaal zijn de muren tussen verschillende kerken heel hoog", vertelt Jan. "Maar op dit soort avonden worden die muren laag. Ik zat zelf een keer tussen een lid van de gereformeerde gemeente aan de ene kant en iemand van de evangelische gemeente aan de andere kant. Wij hadden zo'n mooi contact met elkaar."

Wakker geschud

Zelf was Jan een traditionele kerkganger in zijn geboortedorp Brakel. Maar vlak voor kerstmis 2014 werd hij naar eigen zeggen 'wakker geschud door de Heilige Geest'.

In eerste instantie dacht hij over te moeten stappen naar een evangelische kerk, maar uiteindelijk bleef hij zijn eigen kerk trouw. "Ook hier veranderen dingen een beetje", vindt hij. "Het is toegankelijk geworden. We zingen bijvoorbeeld uit de bundel Toonhoogte, dat was vroeger ondenkbaar. En ook de jeugd krijgt veel meer ruimte, er wordt naar jongeren geluisterd."

'Duikbootgeloof'

Ook Nico is een aantal jaren geleden tot inkeer gekomen. "In veel kerken zie je het zogenaamde 'duikbootgeloof'", constateert hij. "Mensen gaan op zondag een of twee keer naar de kerk, maar zijn dat maandag al weer vergeten. Veel mensen luisteren wel, maar horen niets. Jacques Brunt heeft een speciale gave om mensen te bereiken, op indringende manier, zodat de boodschap je echt pakt. Hij is een kunstenaar die Christus kan schilderen en over kan brengen wie Hij is en wat Hij voor jou en mij kan betekenen."

Openbaringen 2 en 3

De Toerustingsavonden Altena gaan over de zeven brieven uit Openbaringen 2 en 3. Het thema is: 'Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd'.

De eerste avond is op donderdag 5 september, daarna volgen bijeenkomsten op 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 7 november, 21 november en 12 december.

Geen eenrichtingsverkeer

De inloop is vanaf 19:30 uur met koffie en thee, om 20:00 uur start de avond met gebed. "Het zijn levendige avonden", benadrukt Jan. "Er wordt activiteit verwacht vanuit het publiek en het is zeker geen eenrichtingsverkeer."

Gratis

Deelname aan de avonden is gratis, aanmelden niet nodig. Iedereen van alle (niet-)kerkelijke achtergronden is van harte welkom.

Britta Alink