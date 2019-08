'Dit jaar gaan we in Aalburg racen'

• De eerste editie van de Rollator Race in Altena werd in 2018 gehouden in Almkerk. (Foto: Roderick Hulsbergen)

WIJK EN AALBURG • Het staat alweer roodomrand op de kalender van Ton Damen van 'Tony Damen Verbeelding en Inzicht': de Rollator Race op woensdag 4 september.

Het startschot voor de tweede Rollator Race die in Altena wordt gehouden, zal rond 14:00 uur klinken, dit keer in de Azaleastraat in Wijk en Aalburg.

Hankenaar Ton Damen heeft inmiddels als diverse keren een Rollator Race georganiseerd en kan dus met recht een 'rot in het vak' genoemd worden. "Ik ben er in Oosterhout mee begonnen en vorig jaar heb ik namens de Riethorst Stromenland de race in Almkerk mogen organiseren. Dit jaar gaan we in Wijk en Aalburg racen."

Potentiële deelnemers

Ton is erg blij dat hij dit keer kan samenwerken met Zorgplein Maaswaarden. "Zonder hen zou het niet lukken: het is belangrijk dat je kunt terugvallen op een zorglocatie en gebruik kunt maken van de voorzieningen die daar aanwezig zijn, anders zou het, ook financieel, niet te doen zijn. Bovendien zit daar ook een grote groep potentiële deelnemers."

Nadat de Riethorst Stromenland aangaf niet nog een keer een race te willen houden, nam Ton contact op met Bert Noorloos van Zorgplein Maaswaarden om te vragen of zij ervoor open zouden staan om de race rondom Wijkestein te houden. "Het enthousiasme was groot. En uiteindelijk is het ook goed dat de Rollator Race nu in een andere hoek van Altena wordt gehouden, mensen uit Veen zullen wellicht wat minder snel naar Almkerk gaan, maar Wijk en Aalburg is natuurlijk prima te doen dan."

Beweging

Het houden van een Rollator Race is veel meer dan alleen het opzetten van een leuke activiteit. "Beweging is natuurlijk belangrijk, zeker voor ouderen. Ik ken mensen die een rollator hebben, maar de deur niet uit komen. Dan hoop je ze hiermee over een drempel te helpen. Maar ook de onderlinge contacten, mensen ontmoeten, een praatje maken, is van groot belang. In Almkerk kwam een vrouw die meedeed iemand tegen die ze nog van vroeger kende. Het contact was er meteen weer en de dames hebben lekker in hun eigen dialect met elkaar zitten babbelen."

Ton merkt aan alles dat deelnemers aan de race het evenement op prijs stellen. "Ik kreeg in de winter de vraag wanneer ik het weer ging doen. Geweldig toch dat mensen er zo'n plezier aan beleefd hebben, dat het leeft. Juist tegen eenzaamheid is het goed om de mensen bij elkaar te brengen èn meteen aandacht te besteden aan activiteiten voor ouderen. Daarnaast is het mooie aan de race dat het mensen ook een goed gevoel geeft. Een van de deelnemers was vroeger erg actief geweest, maar zijn conditie was slecht en ging steeds verder achteruit. Toch wilde hij aan de race meedoen. Hij kwam als laatste over de finish, maar was zo trots! Hij had het toch maar mooi gehaald!"

Met de Rollator Race probeert Ton ook de verbinding te leggen tussen jong en oud.

Sponsorloop

"Vorig jaar in Almkerk hebben de kinderen van de basisschool 's morgen eerst een sponsorloop gehouden. 's Middags stonden zij de ouderen aan te moedigen. Ook dit jaar proberen we een sponsorloop te houden, maar ook willen we een prominentenloop aan het evenement koppelen. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een sponsor, omdat we de deelnemers graag een lunch aanbieden. Samen eten is ook heel belangrijk, dat zorgt voor een stukje verbondenheid."

Het parcours in Wijk en Aalburg wordt uitgelegd in de Azaleastraat. Deelnemers lopen twee keer honderd meter. Wie in de finale terecht komt 'racet' dan nog twee keer honderd meter. "Wie dus in de finale komt, loopt die dag 400 meter. We hebben expres gekozen voor een kort parcours: dan kun je sneller ingrijpen als dat nodig is en het is overzichtelijker voor de mensen."

Aanmelden

Wie mee wil doen aan de Rollator Race op 4 september kan zich opgeven via tonydamen@live.nl, onder vermelding van naam, adres, leeftijd en telefoonnummer. Opgeven kan ook via de receptie van Wijkestein, 0416-698400.

"Omdat we wel een beetje willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, willen we graag dat mensen zich aanmelden. Maar daarin zijn we ook niet heel star hoor: wie op de dag zelf bedenkt toch mee te willen doen is natuurlijk van harte welkom. Vorig jaar deden er 52 mensen mee, het zou leuk zijn als we daar nu overheen gaan. Maar hoe dan ook: we gaan er een feestje van maken!"