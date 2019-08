Feest vanwege jarige Stichting Dorpsbelangen Drongelen

DRONGELEN • In Drongelen en omstreken is het al een tijdje bekend: Stichting Dorpsbelangen Drongelen bestaat in september 60 jaar. Reden genoeg om een feestweek te houden.

En dat gaat dan ook gebeuren, van dinsdag 10 tot en met zaterdag 14 september. De vrijwilligers van de stichting hebben voor deze feestweek een programma samengesteld met voor elke doelgroep een activiteit.

Dinsdag 10 september bestaat Stichting Dorpsbelangen Drongelen exact 60 jaar. Op deze datum zal 's avonds de feestweek officieel geopend worden door wethouder Van Oosten in dorpshuis De Oude School in Drongelen.

Aansluitend is er een tentoonstelling over 60 jaar Stichting Dorpsbelangen Drongelen. De tentoonstelling is gemaakt door Jaap Dammers.

Clown

Woensdag 11 september staat vooral in het teken van jong en oud. 's Middags treedt clown Wilco op met zijn komische goochelshow. Als de voorstelling van clown Wilco is afgelopen, staat de volgende activiteit al weer voor de deur. Buiten op het terrein van dorpshuis De Oude School is er dan een roofvogelshow. Ouderen, die maandelijks komen eten in De Oude School, kunnen deze woensdag genieten van een luxe barbecue.

Donderdagavond 12 september is er een pubquiz in het dorpshuis. De quiz bestaat uit enkele ronden, die ieder een eigen thema hebben.

Op vrijdagavond 13 september staat er een bandavond op het programma, want die mag natuurlijk niet ontbreken tijdens een feestweek in Drongelen. De twee bands die deze avond spelen, hebben een behoorlijke staat van dienst. 'The Fast Lane' heeft al vaker gespeeld in Drongelen en is dus geen onbekende. De tweede band is 'Stones Affair'. Deze band heeft ook al eens gespeeld in Drongelen, maar dat was toen op een besloten feest. Nu dus voor het grote publiek.

Feestavond

Zaterdag 14 september wordt er een dorpsbrunch gehouden. 's Avonds volgt de afsluiter van de Drongelse feestweek: de feestavond. Dansen en met muziek voor iedereen, want 'u vraagt, wij draaien' zal zeker van toepassing zijn. Plaatjes aanvragen dus. Er zullen tijdens de feestavond ook enkele gastoptredens zijn van dj's uit de tijd van disco.

http://www.dorpshuisdrongelen.nl