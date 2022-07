Janice Bakker wint uitgeefcontract met feelgoodverhaal: ‘Lekker luchtig lezen vind ik ook fijn’

SLEEUWIJK • ‘Schrijf een zomers feelgoodverhaal en win een uitgeefcontract.’ Met deze oproep om deel te nemen aan een schrijfwedstrijd, zette De Verhalenfabriek veel enthousiaste schrijvers aan het werk. Onder hen was ook de in Sleeuwijk woonachtige Janice Bakker. Ze eindigde met haar verhaal op de derde plaats, maar kreeg toch een uitgeefcontract van de uitgeverij.

In het dagelijks leven is Janice docent Nederlands op het Altena College, hier geeft ze les aan de bovenbouw. “Dat ik docent Nederlands ben, is een beetje inherent aan het feit dat ik houd van boeken en verhalen”, zegt Janice, die ook bestuurslid is van het Woerkums Literair Café en op Instagram een boekenblog bijhoudt. In haar vrije tijd vindt ze het ook leuk om bezig te zijn met schrijven. Door haar werk kwam dit een tijdje op een lager pitje te staan, maar zo’n twee jaar geleden pakte ze de draad weer op. “Met resultaat”, zegt ze glimlachend.

Janice nam in het verleden deel aan twee andere schrijfwedstrijden. Duidelijk is dat ze een stijgende lijn te pakken heeft. “Bij de eerste schrijfwedstrijd haalde ik niet eens de longlist en bij de tweede wedstrijd – dat was voor de grote uitgeverij Luitingh-Sijthoff – zat ik bij de laatste vijf. Hierdoor is het balletje wel een beetje gaan rollen, mede doordat mensen mij steeds vaker attendeerden op schrijfwedstrijden.”

Dit gebeurde ook bij de schrijfwedstrijd die De Verhalenfabriek begin dit jaar uitschreef. Janice besloot weer eens een poging te wagen. “Het thema van de schrijfwedstrijd was erg breed, namelijk ‘feelgood’. Ik vind het erg leuk om dit te schrijven”, zegt Janice. “Zelf lees ik voornamelijk literatuur en door het Woerkums Literair Café ben ik vaak met hele andere genres bezig, maar lekker luchtig lezen met een ‘happy end’ vind ik ook fijn. Het genre ligt mij dus wel.”

Na een brainstormsessie met haar zusje, begon Janice met schrijven en een dag voor de deadline leverde ze haar verhaal van zo’n 25.000 woorden in. “De hoofdpersoon is Nora, een journaliste”, vertelt Janice waar haar verhaal over gaat. “Ze is vanuit het platteland naar de grote stad verhuisd. Haar relatie is uitgegaan en ze had iets meer uitdaging nodig dan in het dorp te vinden was. Zo is ze in Utrecht terechtgekomen. Het werk als journaliste bood haar niet zoveel bevrediging meer, waardoor ze op zoek is gegaan naar een andere invulling van haar leven. Ze wilde ook op het maatschappelijk vlak bijdragen en toen kwam ze op het idee om kinderen uit school – die normaal gesproken naar de opvang zouden gaan – te koppelen aan eenzame ouderen.”

“In het begin van het verhaal moet ze hier hard voor werken, maar al snel heeft ze een bloeiend bedrijf. Nora ‘struggelt’ een beetje met haar gezondheid, door astma, en haar arts raadt haar daarom aan om in de zomer een paar weken aan de kust te verblijven. Vanuit haar huisje bij de kust runt ze haar bedrijf en in die paar weken aan de kust gebeurt er van alles”, houdt Janice het geheimzinnig. Toch wil ze nog een extra tipje van de sluier oplichten. “Het gaat niet in één keer goed aan de kust, er komt liefde voor in het verhaal en er komt ook een oude liefde om de hoek kijken.”

Omdat uitgeverij De Verhalenfabriek erg gecharmeerd was van het verhaal van Janice en van de andere schrijvers op de shortlist besloot men om niet alleen de winnaar, maar ook de nummers twee tot en met vijf een uitgeefcontract aan te bieden. Het verhaal van Janice verschijnt daarom als e-book en zal te koop zijn via onder andere Bol.com en Kobo. Het duurt nog wel eventjes voor het zo ver is. Naar alle waarschijnlijkheid komt het boek in april of mei 2023 in de online boekhandel. “Het hele proces zal te volgen zijn via mijn Instagram-account ‘boekentipsvanmevrouwbakker’”, vertelt de Sleeuwijkse.

“Ik vind het spannend wat er allemaal nog komen gaat en vind het ook leuk dat ik betrokken word bij de ontwikkeling van de cover van het boek. Ik mag meedenken over hoe de voorkant eruit komt te zien en daar gaat een grafisch team mee aan de slag. Van tevoren was ik me er niet van bewust dat zulke dingen ook komen kijken bij het schrijven van een verhaal. Het was een leuke verrassing dat ik hierover mag nadenken.”