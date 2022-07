Zorgen over overlast door windturbines: ‘Het verhaal is niet eenduidig’

MEEUWEN • Meerdere inwoners van Altena, die langs de Bergsche Maas wonen, maken zich zorgen. De gemeente Waalwijk onderzoekt namelijk de mogelijkheid om windturbines te plaatsen en heeft daarbij een speciaal zoekgebied aangewezen. In dit zoekgebied vallen ook de uiterwaarden langs de Bergsche Maas. Om de zorgen kenbaar te maken en in een poging Waalwijk ervan te overtuigen de windturbines niet in de uiterwaarden te plaatsen, wil John de Rijk uit Meeuwen een actiegroep oprichten.

Waalwijk heeft de ambitie om in 2030 de helft van de elektriciteit duurzaam op te wekken. Hoewel de windturbines niet op grondgebied van Altena geplaatst zullen worden, maken meerdere inwoners zich wel zorgen over de overlast die windturbines dichtbij Altena kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan slagschaduw, geluidsoverlast en horizonvervuiling.

John de Rijk woont aan de Meeuwensedijk, die vlak langs de Bergsche Maas gelegen is. Hij bezocht enkele inloopmomenten over de mogelijke komst van de Waalwijkse windturbines. Het viel De Rijk op dat de gemeente Waalwijk de inloopmomenten op onhandige tijdstippen organiseerde. “Ze werden gehouden op woensdagmiddag, terwijl bijna iedereen dan werkt”, merkt De Rijk op. “De inloopmiddagen in Waalwijk werden dan ook niet tot nauwelijks bezocht. De maat was vol bij mij, toen ik één van de inloopmiddagen wilde bezoeken en er vervolgens niemand aanwezig bleek te zijn.” Om de mensen in Altena te attenderen op een inloopmiddag die werd gehouden in Dussen en om hen te waarschuwen over de eventuele komst van windturbines langs de Bergsche Maas, verspreidde De Rijk briefjes in zijn omgeving.

“In Dussen waren er daardoor zo’n 25 mensen aanwezig”, vertelt hij. “Hierna werd besloten om het volgende informatiemoment in de avond te houden, in Drongelen. Ik vroeg de gemeente Waalwijk om de mensen op deze avond te attenderen, door alle bewoners langs de Bergsche Maas – van Hank tot en met Drongelen – een brief te sturen. Dat wilde de gemeente Waalwijk echter niet, dit vonden ze niet hun taak.” Nadat De Rijk aanklopte bij de gemeente Altena, werden de mensen alsnog middels brieven geattendeerd op de inloopavond. “Ik krijg een beetje het idee dat Waalwijk de mensen niet goed wil informeren over deze inloopavonden, die verplicht zijn om te houden.”

Zo’n zestig mensen bezochten de avond in Drongelen. Volgens De Rijk deugt de voorlichting die de mensen gegeven wordt echter niet. “Het verhaal is niet eenduidig”, stelt hij. Zo zouden er tijdens de inloopmomenten tekeningen getoond worden, waarop staat aangegeven dat de windturbines een ashoogte van 130 meter hebben (tiphoogte 195 meter). De gemeente Waalwijk sprak echter over acht windturbines met een ashoogte van 170 meter (tiphoogte 255 meter). Ook is er onduidelijkheid over de hoeveelheid molens die men wil plaatsen. “De onduidelijk over het aantal windturbines betreft het feit dat op het huidige ecopark nog vier turbines met een ashoogte van 80 meter moeten worden vervangen, omdat ze zijn afgeschreven”, legt De Rijk uit. “Volgens Waalwijk worden er twee teruggeplaatst met een ashoogte van 170 meter. Het gaat dan om de komst van tien stuks in totaal. De mogelijkheid bestaat echter ook om de keuze te maken voor turbines met een ashoogte van 130 meter, maar dan komen er in totaal zestien turbines. Dertien voor Waalwijk om de doelstelling te halen en drie op het huidige ecopark.” Daarnaast willen Waalwijk en Rijkswaterstaat niet uitsluiten dat de windturbines in de uiterwaarden langs de rivier geplaatst worden.

Met de actiegroep die De Rijk op wil richten, hoopt hij het voor elkaar te krijgen dat de windturbines niet zo dicht in de buurt van Altena geplaatst worden. “Het liefst zouden we ze helemaal niet hebben, maar dat is niet reëel”, zegt de inwoner van Meeuwen. “Ons streven is om de windturbines achter de hoogspanningslijn in de gemeente Waalwijk te krijgen. De 750 meter afstand die ze nu aanhouden met zulke grote molens is namelijk niet genoeg om problemen te voorkomen.” De Rijk wil voorstellen dat Waalwijk een afstandsnorm van 1500 meter gaat hanteren. “Hiermee kan de hinder aanzienlijk worden verminderd, al blijkt uit rapporteren dat er zelfs dan door twintig tot dertig procent van de mensen nog hinder ondervonden wordt.” Om de mensen meer uitleg te geven over de actiegroep en daar leden voor te werven, wordt er op dinsdagavond 26 juli om 19.30 uur in Dorpshuis Meeuwen (Dorpsstraat 28 in Meeuwen) een oprichtingsavond georganiseerd. Alle geïnteresseerden zijn welkom op deze avond.