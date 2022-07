‘Glamperen’ tijdens de Roefelweek: ‘Eens geroefeld, altijd geroefeld’

GIESSEN • De Roefelweek, georganiseerd door de HartenBrigade, was ook dit jaar weer een groot succes. Zo’n vijftig kinderen genoten vorige week met volle teugen van het sfeervolle Giessense tentenkamp, dat voor de negentiende keer werd opgetuigd.

‘Kramperen’ is er tegenwoordig niet meer bij vertelt Nicolette van Andel, de drijvende kracht achter de Roefelweek. “Het lijkt ieder jaar een beetje luxer te worden en het heeft inmiddels meer weg van ‘glamping’.” Op het grasveld naast de Hartenjager in Giessen staan de slaaptenten keurig in een rondje opgesteld. Met vrolijk gekleurde vlaggen en andere versierselen heeft het geheel een gezellige uitstraling. Gezelligheid is ook één van de dingen die centraal staat tijdens de Roefelweek.

Het idee voor de Roefelweek is ontstaan uit een initiatief dat lange tijd ondersteunt werd door de stichting Jantje Beton, namelijk de Roefeldag. Dit is een dag waarop kinderen van de basisschool bij bedrijven, verenigingen, instellingen of winkels een kijkje achter de schermen nemen. Roefelen betekent zoiets als ‘snuffelen’. De Roefelweek begon ooit onder de vlag van Stichting De Vleet en men wilde tijdens deze week kinderen op dezelfde manier kennis laten maken met de maatschappij. “Ik vond het een mooi concept om kinderen bij maatschappelijke organisaties in de regio kennis te laten maken”, vertelt Nicolette. “Het doel is om de kinderen in aanraking te laten komen met verschillende soorten mensen. Mensen die ’n tikkie anders zijn of licht dementerend”, somt ze op. “Een ander doel is om actief bezig te zijn in de vakantie.”

De organisatie van de Roefelweek heeft er bewust voor gekozen om de kosten van het kamp laag te houden. “We vragen 75 euro voor een midweek, dat vind je denk ik nergens meer. We kunnen dit doen doordat we ondersteund worden door sponsoren en door een extra geldschieter. Voor ons is het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen. Wanneer iemand de kosten niet kan opbrengen hebben ze vaak de vrijmoedigheid om dit te vertellen en zoeken we altijd naar een oplossing.” Het is overigens niet zo dat alleen kinderen van ouders die het financieel moeilijk hebben mee mogen. “Wij zijn juist op zoek naar een mix.” Dit jaar sloten er ook een aantal Oekraïense kinderen aan bij de groep.

Naomi Drost (11 jaar) en Maud van Breugel (12 jaar) zijn enthousiast over de Roefelweek. Naomi gaat al vijf jaar mee en Maud zes jaar. “Eens geroefeld, altijd geroefeld”, knipoogt Nicolette. Naomi vindt vooral de gezelligheid van de Roefelweek erg leuk. “Wanneer je in groep 8 afscheid neemt van je klasgenoten, kun je op deze manier in de zomervakantie toch nog een keer afspreken met elkaar”, voegt Maud als pluspunt toe. Beide dames mogen nog één jaar mee en geven aan van plan te zijn, zich direct na het kamp weer in te laten schrijven voor volgend jaar. Overigens hoeft de betrokkenheid bij de Roefelweek niet afgelopen te zijn na groep 8, getuige het feit dat Marc de Mik al negen jaar actief is als vrijwilliger. Nicolette noemt Marc ‘haar rechterhand’. “De eerste keer dat ik meeging op kamp, werd ik half verplicht door mijn moeder. Maar sindsdien ben ik niet meer weg te slaan”, aldus Marc.

Intensieve dagen

De kinderen die deelnamen aan de Roefelweek, dat dit jaar het thema ‘Roefelmania’ had, hebben intensieve dagen achter de rug, vol met leuke uitjes. Maandag bezochten de kinderen gespreid in groepen drie boerenbedrijven, van de families Jagtenberg, Kruis en Verschure. Hier kregen zij een rondleiding en hielpen ze met verschillende klusjes. Ook werden er leuke spelletjes gespeeld. Dinsdag werd het Esmeer in Aalst bezocht en woensdag trok men richting het Thomashuis in Almkerk, en Lekker Gemekker en de Notenhoff in Andel.

Het uitje van donderdag ging iets verder weg; met een heuse partybus werden de kinderen naar De Ontdekhal in Utrecht gebracht. In de avond werden de kinderen getrakteerd op frietjes en een overheerlijk ijsje. De ouders van de kinderen waren op vrijdag ook welkom op het kamp. Toen alle tenten opgeruimd waren werden er kraampjes opgezet en hield men een mini foodtruckfestival.

De inschrijvingen voor de Roefelweek van 2023 zijn hard gegaan. Het gezellige tentenkamp zat al na twee dagen weer volgeboekt.