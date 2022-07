Zeer krappe arbeidsmarkt in regio Gorinchem: openstaande vacatures stijgen met 61 procent

REGIO • Het aantal openstaande vacatures nam in de regio Gorinchem met 61 procent toe in het eerste halfjaar van 2022. In diezelfde periode daalde het aantal werkloosheidsuitkeringen met zestien procent. De arbeidsmarkt in de regio Gorinchem heeft dan ook vanaf het derde kwartaal 2021 de typering ‘zeer krap’.

UWV verstrekte eind juni in de regio Gorinchem 984 WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen nam in die maand af met 3,1 procent (-31 WW-uitkeringen) en met 34,2 procent ten opzichte van juni 2021 (-511).

De afgelopen anderhalf jaar daalden de WW-uitkeringen bijna continu, daarbij verder gestimuleerd door het economisch herstel dat in 2021 intrad en de toenemende kansen die daardoor ontstonden voor werkzoekenden.

Personeelstekorten

Dit leidde ertoe dat al vanaf het derde kwartaal in 2021 drie kwartalen achtereen sprake is van een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt, waarin werkgevers grote personeelstekorten ervaren. Het WW-percentage, dat wil zeggen de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt voor de regio Gorinchem 1,3 procent in juni en dat is lager dan de 1,7 procent voor Nederland.

De WW-uitkeringen in de regio Gorinchem daalden in het eerste halfjaar van 2022 met 188 van 1.172 in december 2021 naar 984 in juni. In 2022 is de daling met 16 procent wat sterker dan die in 2021, ondanks de gematigder economische groei en de extra onzekerheden door de situatie in Oost-Europa.

In 2021 nam het aantal WW-uitkeringen in de regio af met 13 procent. Eind juni 2022 was het aantal WW-uitkeringen een kwart lager dan in december 2019 (-26 procent). UWV verstrekte toen 1.327 WW-uitkeringen.