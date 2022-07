Slot Loevestein door de ANWB genomineerd als leukste uitje

REGIO • Wat is het leukste uitje van Nederland? De ANWB vraagt zich dit ieder jaar opnieuw af en gelukkig stemt Nederland massaal op haar favoriete uitjes per provincie en voor het land. Vandaag heeft de ANWB de genomineerden voor het ‘Leukste uitje van Gelderland’ 2023 bekend gemaakt, Slot Loevestein is één van de genomineerden.

“We zijn er bijzonder trots op dat we genomineerd zijn. Dit laat ook de waardering voor de inzet van al onze vrijwilligers en medewerkers zien”, aldus directeur Ed Dumrese. “Na twee corona-jaren zijn we blij dat we weer vol gas kunnen geven. Dat komt onder andere tot uiting in onze nieuwe tentoonstelling ‘Denkend aan water’, die eerder dit jaar op spectaculaire wijze geopend werd met ‘Waterlicht’ van Daan Roosegaarde. Daarnaast zijn we vooral blij dat we onze bezoekers weer kunnen zien, dat we hen verhalen kunnen vertellen van Loevestein en de geschiedenis kunnen laten voelen en beleven.”

Nu is het een kwestie van stemmen. Het is een publieksprijs en daarom telt iedere stem mee. Men hoeft geen lid van de ANWB te zijn om te mogen stemmen. Een stem uitbrengen kan gemakkelijk via een mobiel of computer. Dit kan tot en met 30 oktober via www.anwbleuksteuitje.nl/slot-loevestein.

Een dagje Loevestein

Een dagje Slot Loevestein is een avontuurlijk bezoek aan een authentieke, bijzondere plaats, waar water, natuur en cultuur bijeen komen in een oer-Hollands verhaal. De thema’s vrede, vrijheid en recht staan centraal en worden op een toegankelijke manier uitgelegd in relatie tot het slot en haar geschiedenis. En natuurlijk kent iedereen het verhaal van de spectaculaire ontsnapping van Hugo de Groot.