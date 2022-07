College is op de hoogte van plannen voor grootschalig zonnepark Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Het college van burgemeester en wethouders is op de hoogte van de plannen die er zijn voor een grootschalig zonnepark - van zo’n 30 hectare - aan de Biesheuvelweg in Wijk en Aalburg. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen, die ChristenUnie Altena gesteld heeft.

‘Overigens is momenteel sprake van een principeverzoek wat bestuurlijk nog niet is behandeld’, laat het college weten. ‘De initiatiefnemer heeft ervoor gekozen om in deze prille fase al contact te zoeken met de direct omwonenden.’ De CU stelde dat de voorgenomen omvang van het zonnepark niet past in de vastgestelde ‘uitgangspuntennotitie zonnekader Altena’. Het college bevestigd dit.

‘Er heeft ambtelijk een oriënterend gesprek plaatsgevonden. In dit gesprek is aangegeven dat het initiatief inderdaad niet voldoet aan alle voorwaarden uit het zonnekader, maar dat dat niet betekent dat een initiatief geen kans van slagen heeft. De initiatiefnemer heeft er vervolgens voor gekozen om een principeverzoek in te dienen’, aldus het college.

Een principeverzoek is een heel globale (concept) vergunningaanvraag, waarin in grote lijnen wordt aangegeven wat de plannen zijn, met een motivatie waarom de gemeente hieraan medewerking zou moeten verlenen.