Eerste CrossFit-wedstrijd in Nieuwendijk: ‘We hebben allemaal een groot hart voor de sport’

NIEUWENDIJK • Maar liefst veertig atleten, van verschillende niveaus, gingen afgelopen zaterdag 16 juli met elkaar de strijd aan op de eerste editie van de CFND throwdown. Zij werden met drie workouts uitgedaagd om het allerbeste uit zichzelf te halen. Vooral het communitygevoel was heer en meester en alleen al daarom was deze eerste editie een groot succes.

“Eindelijk weer een wedstrijd in eigen huis”, vertelt Nina enthousiast. “Na twee jaar van bijna geen wedstrijden is het superfijn dat dat weer kan. Zeker als je als beginnend crossfitter een keer wil proeven hoe dat gaat met een wedstrijd.” Erica vult aan. “Hoe fijn is het dat je aan een wedstrijd kunt meedoen in je eigen crossfitbox, op je eigen niveau in een vertrouwde omgeving. Win-win toch?”

De throwdown (wedstrijd in CrossFit-termen) kent divisies waaraan je kunt deelnemen. In dit geval scaled, advanced en RX. Op deze manier kun je op je eigen niveau meestrijden, ook als je een beginner bent. Door de dag heen neem je deel aan verschillende workouts. Afgelopen zaterdag waren er dat bijvoorbeeld drie, die elk ongeveer 10 minuten duurden. Je wordt uitgedaagd op het gebied van cardio, kracht en mobiliteit. Doel? Proberen om ‘heat’ winnaar te worden. Bij elke workout heb je een eigen ‘judge’ die ervoor zorgt dat je de oefeningen correct uitvoert en je score bijhoudt. Aan het einde van dag wordt bekend gemaakt wie in een bepaalde klasse het beste heeft gepresteerd. En wie er dus met de eeuwige roem van deze eerste CFND throwdown naar huis gaat.

Wat voor deze dag bij iedereen het meest belangrijk is? “Het community gevoel”, zegt Michael Klop, eigenaar van CrossFit Nieuwendijk, zonder aarzelen. “Door de week heen train je met elkaar, maar door de organisatie van dit soort events leer je elkaar nog beter kennen en wordt het community gevoel alleen maar sterker. We hebben allemaal een groot hart voor de sport op welk niveau je dan ook traint. Iedereen doet mee. En dat is een belangrijk element van CrossFit.”

De winnaars in de verschillende divisies zijn:



In de categorie Scaled Dames:

1) Ariëtte van Vliet, 2) Marieke van den Oord, 3) Margret den Prenger.

In de categorie Advanced Dames:

1) Erica van der Stelt, 2) Sophia de Bruijn, 3) Kirstie de Leeuw.

In de categorie Advanced Heren:

1) Arthur Koekkoek, 2) Stefan Verschage, 3) Bjorn Visser.

In de categorie RX Dames:

1) Erica Pasveer, 2) Melissa van Wijngaarden, 3) Margo Schermers.

In de categorie RX Heren:

1) Stefan Vogel, 2) Nicky Advokaat, 3) Kees-Jan van Vliet.