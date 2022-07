Verkoop van eerste woningen ‘Achter de Schans’ in Werkendam loopt gestaag door

WERKENDAM • De verkoop van de huizen die in fase 1a van het project Achter de Schans in Werkendam gebouwd worden, ging zo’n drie maanden geleden van start. Hoe staat het er nu voor met de verkoop en wat voor invloed hebben recente marktontwikkelingen hierop?

Tijdens het startmoment van het nieuwbouwproject, dat plaatsvond op het naastgelegen sportpark van Kozakken Boys, toonden erg veel mensen belangstelling. Het was erg druk in de kantine van de voetbalclub en de informatieavond werd zelfs verlengd om de vragen van alle geïnteresseerden te kunnen beantwoorden. De aftrap van het project was dus een groot succes te noemen. Maar kan hetzelfde ook gezegd worden over verkoop van de woningen?

Tim Smulders van Jansen Bouwontwikkeling – samen met Van Wanrooij de projectontwikkelaars – vindt van wel. “Wij zijn positief over de verkoop. Alle rijwoningen zijn zo goed als verkocht. Alleen de verkoop van de tweekappers duurt wat langer, maar dat is eigenlijk gebruikelijk.” Dit wordt bevestigd door makelaar Geert Leijendekker van De Makelaars Van Altena, die verbonden is aan het project. “Je merkt dat mensen in het duurdere segment meer tijd nodig hebben om alles op een rijtje te krijgen. Dat is heel begrijpelijk.”

Het verschil tussen de verkoopsnelheid van de woningen, zit hem dus met name in de verkoopprijs. In dat opzicht is de markt volgens Smulders en Leijendekker niet zo veranderd en zien ze geen hele grote verschillen in vergelijking met eerdere en andere projecten. “Er is doorgaans meer vraag naar rijwoningen, dus die lopen er eigenlijk altijd als eerste uit. Mensen die tweekappers kopen zijn over het algemeen iets kieskeuriger. Zij denken iets langer na over de aankoop, dus die trajecten duren ook langer”, zegt Smulders. Momenteel staan er nog negen twee-onder-één-kapwoningen van Jansen Bouwontwikkeling in de verkoop. Leijendekker maakt zich geen zorgen over het feit dat deze woningen nog niet verkocht zijn. “De start van de bouw is pas volgend jaar, dus we hebben nog genoeg tijd.”

De gestegen hypotheekrente heeft vooralsnog weinig invloed gehad op het project, zegt Leijendekker. Bovendien is er volgens hem ook nog altijd voldoende interesse. “Natuurlijk vallen er door de gestegen rente een aantal mensen buiten de boot, maar ik heb gewoon nog mijn gesprekken lopen met geïnteresseerden.” Smulders bevestigt dit. “Als er een optant afhaakt, bijvoorbeeld omdat diegene door de hogere rente niet meer het volledige hypotheekbedrag kan lenen, is er wel weer een andere optant die het wél kan financieren. De gestegen rente doet wel iets, maar zorgt er niet voor dat de markt tot stilstand komt.” Volgens Leijendekker merken vooral de mensen die een volgende stap willen zetten – bijvoorbeeld van een tussenwoning naar een twee-onder-één-kapwoning – het meeste van de ontwikkelingen op de huidige markt. “Zij hebben nog een hypotheek lopen en de boodschappen, benzine en het gas worden duurder. Zij lopen hierdoor sneller tegen hun grenzen aan, denk ik.”

De woningen ‘Achter de Schans’ staan niet voor geringe bedragen te koop. Voor een tussenwoning wordt circa 350.000 euro gevraagd en voor de twee-onder-één-kapwoningen zo’n 550.000 euro. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de huizen ‘toekomstproof’ zijn. Zo zijn de woningen bijvoorbeeld gasloos. Volgens Smulders zijn het de marktomstandigheden die de prijs van de woningen bepalen. Zo zorgen de risico’s die (onder)aannemers lopen door een grillige aanvoer ervoor, dat woningbouw duurder wordt. “De aannemer wil risico’s afgedekt hebben.” Daarnaast zijn hogere kosten in de productie van bouwmaterialen een belangrijke factor. “Alles werkt dubbel door”, stelt Smulders.

Van de dertien bouwkavels die die gemeente Altena in fase 1 aanbiedt zijn er inmiddels acht onder voorbehoud verkocht, laat de gemeente desgevraagd weten. De vijf andere kavels staan onder optie. ‘De verkoop loopt dus gestaag door’, stelt de gemeente. De gegadigden krijgen drie maanden de tijd om hun optie te overwegen. ‘Die tijd wordt ook vaak door hen genomen’, verklaart men de doorlooptijd van de kavels.