Begraafplaats in Woudrichem breidt uit: gemeente verkoopt direct deel van aangekochte grond

WOURDICHEM • De begraafplaats in Woudrichem moet worden uitgebreid, omdat er anders binnen enkele jaren niet meer begraven kan worden. Gemeente Altena gaat om deze reden over tot de aankoop van de naastgelegen bedrijfsgrond, blijkt uit een raadsinformatiebrief.

Direct naast de begraafplaats in Woudrichem ligt een caravangaragebedrijf. De eigenaren van dit bedrijf gaven vorig jaar aan dat zij op korte termijn willen stoppen met hun bedrijfsactiviteiten op deze plek. Dat bood de gemeente de kans om het bedrijfsperceel aan te kopen. Inmiddels heeft men overeenstemming bereikt met de eigenaar en is de koopovereenkomst gesloten.

De totale locatie die de gemeente aankoopt is 4.307 vierkante meter. Om de huidige begraafplaats duurzaam uit te kunnen breiden, waardoor begraven ook voor de toekomst gegarandeerd kan worden, is 2.500 vierkante meter in principe voldoende. Om die reden wordt het resterende deel aan de eigenaar van het autobedrijf, dat tegenover het perceel is gevestigd, verkocht.

De aankoop van de grond vindt plaats in oktober van dit jaar. De doorverkoop van het gedeelte dat wordt doorverkocht aan de eigenaar van het autobedrijf, gebeurt op dezelfde dag.