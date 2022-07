Vestingagenda Woudrichem opgesteld: ‘Dit is nog maar een begin’

WOUDRICHEM • Samen met bewoners, ondernemers en andere partijen in vesting Woudrichem is de ‘Vestingagenda Woudrichem’ opgesteld. De vestingagenda brengt ontwikkelingen, wensen en ideeën die in de vesting leven samen. Zodat de vesting aantrekkelijk, leefbaar en levendig blijft.

Op uitnodiging van de vier buurtverenigingen gingen de gemeente en vestingbewoners na de zomer van 2021 met elkaar in gesprek. Over wat goed gaat, en over verbeterpunten en wensen voor de toekomst. Een aantal kleinere zaken is meteen aangepakt. Voor andere ideeën en projecten werd met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een ‘vestingagenda’ opgesteld. Die richt zich op historie, leefbaarheid, levendigheid en toegankelijkheid.

Werelderfgoed

De voormalige gemeente Woudrichem stelde vlak voor de gemeentelijke samenvoeging al een eerdere versie van de vestingagenda vast. Nu de vesting in 2021 Unesco werelderfgoed werd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, was het tijd de vestingagenda te actualiseren. Er lagen ambities voor onder andere erfgoed, cultuur en toerisme.

Dat was het vertrekpunt voor het gezamenlijke traject. Onder andere via een werkgroep, brainstormsessies en een enquête werd informatie opgehaald. Zo gaven bewoners aan graag rust en woongenot te willen behouden in de vesting, maar is er ook behoefte aan reuring, meer levendigheid, en voorzieningen. Hierin moet een goede balans gevonden worden.

Buurthuis en groenbeheer

Bewoners en andere partijen dragen zelf veel bij aan het verbeteren van de vesting. Zo is een groep bewoners actief om een buurthuis in eigen beheer op te richten. Ook onderhouden ze zelf het groen.

Vervolg

De volgende stap is het opstellen van een uitvoeringsagenda, om keuzes te maken, te onderzoeken, en samen uitvoering te geven aan de vestingagenda.

“Als kernwethouder van Woudrichem ben in de afgelopen maanden betrokken geweest bij de vestingagenda”, vertelt wethouder Roland van Vugt. “Ik ben onder de indruk van de energie en creativiteit van de vestingbewoners. Ze willen graag aan de slag en hebben veel ideeën om de vesting leefbaar en levendig te houden. De vesting is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en daar zijn we als gemeente natuurlijk erg trots op. Mijn collega wethouder Anneloes van Hunnik neemt het nu over. Zij kijkt ernaar uit om amen met bewoners en overige partijen aan de slag te gaan voor en in de vesting.”

Vestinggouverneur Jan-Willem den Beste geeft aan blij te zijn met de vestingagenda. “Hij is tot stand gekomen door gesprekken tussen bewoners, gemeente, ondernemers en anderen die er belang bij hebben dat de eeuwenoude Woerkumse vesting goed wordt beheerd en bewaard. Maar dit is nog maar een begin. Ik hoop dat we nu vanuit de opgebouwde samenwerking snel door kunnen pakken met een uitvoering. Zodat in de toekomst de historische, sociale, culturele, economische en groene functies nog beter samen komen in dit unieke Werelderfgoed en schakel in de Hollandse Waterlinie.”