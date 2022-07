Vrijliggend tweerichtingen fietspad langs de Middenweg laat op zich wachten

ANDEL/VEEN • Het vrijliggend tweerichtingen fietspad langs de Middenweg en een deel van de Veensesteeg, tussen Andel en Veen, wordt volgens de huidige planning pas in augustus 2024 opgeleverd. Wel wordt er al hard gewerkt aan de voorbereidingen die nodig zijn om het vrijliggend fietspad te realiseren, blijkt uit een raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

De tijdelijke verkeers- en snelheidsremmende maatregelen, die mede naar aanleiding van klachten genomen zouden worden, zijn inmiddels gerealiseerd. In het najaar van 2022 wordt de effectiviteit van de genomen maatregelen geëvalueerd.

Uit de raadsinformatiebrief blijkt dat met name het op detailniveau in beeld brengen van het tracé veel tijd vergt. Dit wordt deels veroorzaakt door de vele gespreken met nutsbedrijven en het waterschap, onder andere over hoe om te gaan met duikers en watercompensatie. Daarnaast moeten er gesprekken gevoerd worden met de eigenaren van de gronden die aangekocht moeten worden. Hoewel er reeds gesprekken hebben plaatsgevonden, kunnen concrete gesprekken over grondverwerving pas plaats vinden als duidelijk is welke stukken grond aangekocht moeten worden. Het college verwacht de vervolggesprekken in september te kunnen starten. Ook wordt dan het voorontwerp bestemmingsplan gepubliceerd.

Wanneer er geen bezwaar gemaakt wordt, kan de planologische procedure in juli 2023 gereed zijn. Tevens verwacht men dan de grondverwerving afgerond te hebben, al is dit onder voorbehoud van medewerking van de grondeigenaren.

Naar verwachting kan in september 2023 begonnen worden met de werkzaamheden. Zo wordt er dan een nieuwe sloot gegraven en zal men de voorbelasting voor het nieuwe fietspad aanbrengen. Eerder was het nog de verwachting dat men hiermee in februari 2023 kon beginnen.