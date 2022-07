Van den Tol geeft startsein van AutoMaatje: ‘Sociale aanvulling van het openbaar vervoer’

NIEUWENDIJK • Toen Pauline van den Tol nog actief was als raadslid, vroeg ze het college middels een raadsbreed gesteunde motie om te onderzoeken of er in de gemeente Altena gestart kon worden met het ANWB-initiatief AutoMaatje. Vrijdagmiddag 1 juli gaf het oud-raadslid, samen met wethouder Hans Tanis, het startsein van het project.

AutoMaatje is een vervoersdienst waarbij inwoners tegen een kleine onkostenvergoeding van deur tot deur gebracht worden. Vrijwilligers gebruiken hiervoor hun eigen auto. Met name voor een deel van de ouderen in Altena is deze vorm van vervoer een uitkomst, aangezien niet alle plekken binnen de gemeente met het openbaar vervoer te bereiken zijn. Het concept, dat inmiddels in meer dan honderd gemeenten is geïntroduceerd, is bedacht door de ANWB. De organisatie ondersteunt het initiatief met software, waardoor mensen die gebruik willen maken van de dienst gekoppeld worden aan vrijwillige chauffeurs. Deze vrijwilligers worden begeleid door Trema, dat ook verantwoordelijk is voor het werven van de vrijwilligers en planners.

Van den Tol en wethouder Tanis verzorgden vrijdag de aftrap van het initiatief. Zij maakten met vrijwillige chauffeur Andries Klij het eerste AutoMaatje-ritje. Klij bracht het tweetal naar dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk, waar zij feestelijk werden onthaald door de ANWB, Trema en de groep van vrijwillige chauffeurs en planners. Na toespraken van de betrokken partijen kregen de vrijwilligers hun chauffeurspassen uitgereikt en werd de start van het project met taart gevierd.

“Ik ben oprecht blij dat het initiatief er nu is”, zegt wethouder Tanis. “Je ziet dat veel mensen moeilijk gebruik kunnen maken van het OV. Het mooie van dit initiatief is, dat het vervoer van deur tot deur is. Ik ben blij dat er al zoveel vrijwilligers zijn en ga er zonder meer vanuit dat dit project aan gaat slaan. Juist in een landelijke gemeente als Altena zijn er mensen die buiten de boot vallen en AutoMaatje heeft wat dat betreft een mooie sociale functie, doordat het mensen uit hun isolement haalt.”

Van den Tol is ook verheugd dat het initiatief start. “Ik noem het ook wel een sociale aanvulling van het openbaar vervoer in Altena. Ouderen die geen WMO-indicatie hebben kunnen niet voordelig gebruikmaken van een deeltaxi en het openbaar vervoer in Altena biedt vaak geen goed alternatief. Dit maakt veel oudere inwoners in Altena minder mobiel en daardoor kunnen ze steeds minder meedoen in het sociale leven. Het AutoMaatje helpt deze inwoners.”

Dit artikel verscheen eerder in Het Kontakt Altena van donderdag 7 juli.