De jaarlijkse Burendag krijgt deze keer een groen tintje

ALTENA • Woonstichting Land van Altena, Bazalt Wonen en de gemeente Altena organiseren op vrijdag 23 en zaterdag 24 september Groene Burendag. Burendag is de dag waarop buurtgenoten jaarlijks gezellig samen komen. Voor een kop koffie, een leuke activiteit of om samen te tuinieren. Na twee coronajaren is die behoefte om samen te zijn misschien nog wel groter dan voorheen.

De samenwerkende partijen geven deze Burendag dit jaar een groen tintje. ‘Hoe groen is uw straat? Lijkt het u leuk om met uw buren aan de slag te gaan om uw straat of wijk te vergroenen?’, schrijven de partijen. ‘Een groene woonomgeving, vol planten in bloei, vogels en vlinders, maakt gelukkig. Ook helpt meer groen tegen de warmte en houdt het water beter vast. Zo maken we onze woonomgeving klimaatadaptief. Doet u mee met Groene Burendag? Dit kan door samen met uw buren tegels te wippen en er planten voor terug te zetten. Of door uw balkons op te fleuren. De planten krijgt u van ons.’

Een ieder die mee wilt doen, kan zich met minimaal drie buren aanmelden bij een corporatie of bij de gemeente. Men ontvangt dan een plantenpakket met inheemse planten en een zak potgrond. Medewerkers van de gemeente en corporaties zullen een handje helpen, in een aantal straten in de gemeente die zich voor Groene Burendag aanmelden. Hoe het verder in z’n werk gaat, is te lezen via de websites van de betrokken partijen. Aanmelden kan tot 1 september 2022.