Grote opkomst tijdens inloopspreekuur Drongelen over windmolens in Waalwijk

DRONGELEN/MEEUWEN • De gemeente Waalwijk heeft in haar ambitie om in 2030 de helft van de elektriciteit duurzaam op te wekken, haar conceptplannen gepresenteerd in welk (zoek)gebied de gemeente windturbines wil gaan plaatsen.

Aangezien dit zoekgebied direct grenst aan de zuidkant van de Bergsche Maas heeft dit directe impact op de leefomgeving van inwoners uit Altena. Om de betrokkenen uit Altena te informeren werd er op woensdag 6 juli in het dorpshuis van Drongelen een inloopavond georganiseerd.

De grote opkomst van meer dan zestig inwoners uit de dorpen Drongelen en Meeuwen liet zien dat er grote interesse en zorgen onder de inwoners bestaan over deze plannen en wat de effecten hiervan zijn op de leefbaarheid.

Op dit moment wordt door de gemeente Waalwijk een milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd. De eerste resultaten hiervan worden eind 2022 verwacht. Onder andere op basis hiervan zal de gemeente Waalwijk verder bepalen hoeveel (10 tot 14) windturbines en van welk formaat (200 tot 255 meter) ze wil gaan plaatsen. Geïnteresseerden kunnen de dorpsraden van Meeuwen en Drongelen benaderen voor meer informatie.