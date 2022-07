Nieuwe gemeentegids over Altena af te halen op diverse locaties

ALTENA • In samenwerking met de gemeente Altena presenteert Akse Media de nieuwe gemeentegids Altena 2022, een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over de gemeente. In de gids is informatie te vinden over de meest uiteenlopende organisaties, verenigingen en bedrijven. Tevens kan men gebruikmaken van de digitale gemeentegids, de SmartMap via deze website.

De gemeentegids Altena 2022 is vanaf 12 juli af te halen op het gemeentehuis of door de gemeente aangegeven afhaallocaties. Ook is op SmartMap een bladerbare versie (E-book) van de gids in te zien.

De gemeentegids is gedrukt op gecertificeerd papier en mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van adverteerders, verenigingen en instellingen. Wijzigingen kunnen door gegeven worden aan Akse Media via redactie@aksemedia.nl - onder vermelding van gemeentegids Altena - of bel 0223-673010. Daarnaast kan men gebruikmaken van de mutatiebon achterin de gids of van de digitale gemeentegids.