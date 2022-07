Vmbo Schans viert diploma-uitreiking met 100 procent geslaagde leerlingen

SLEEUWIJK • Maar liefst twee Amerikaanse schoolbussen reden op woensdag 6 juli door de gemeente Altena om in diverse plaatsen examenkandidaten van vmbo Schans op te halen.

Voor deze ene én laatste keer naar school, gingen de leerlingen met een bijzonder vervoermiddel naar Sleeuwijk. Bij aankomst stonden ouders, verzorgers en het Schansteam hen op te wachten. Onder luid gejoel liepen de leerlingen als echte sterren over de rode loper. Een fantastische diploma-uitreiking volgde, waarbij alle leerlingen in het zonnetje werden gezet.



Tenslotte nog een gezellig samenzijn op het schoolplein, waarna de leerlingen werden uitgezwaaid, op naar een nieuw avontuur in het mbo of havo.