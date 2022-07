Glasvezel op komst in Dussen, Hank, Nieuwendijk en Werkendam

ALTENA • Goed nieuws voor de inwoners van Dussen, Hank, Nieuwendijk en Werkendam. DELTA Netwerk ziet voldoende animo voor glasvezel om de aanleg te starten. Inwoners van Dussen, Hank, Nieuwendijk en Werkendam krijgen dus een glasvezelaansluiting. De aanleg neemt naar verwachting een jaar in beslag. Dit betekent dat eind 2023 alle klanten in Dussen, Hank, Nieuwendijk en Werkendam gebruik kunnen maken van hun werkende glasvezelverbinding.

“Tijdens de vraagbundeling hebben inwoners, ambassadeurs en lokale verkopers zich met veel enthousiasme ingezet voor de komst van glasvezel. We zijn dan ook erg blij te kunnen melden dat Dussen, Hank, Nieuwendijk en Werkendam nu worden aangesloten op het netwerk van de toekomst. Dit is wederom een mooie stap naar glasvezel in de gehele gemeente Altena”, zegt Diederik van Dam, projectleider bij DELTA Netwerk.

Tijdens de aanleg komt DELTA Netwerk ook langs woningen waarvan bewoners zich (nog) niet hebben aangemeld voor een glasvezelabonnement. Ook deze woningen wil DELTA Netwerk alvast aansluiten op het glasvezelnetwerk. Op deze manier zijn de woningen direct klaar voor de toekomst. En de overlast blijft beperkt, want dan hoeft de straat maar één keer open. De aansluiting is geheel vrijblijvend. Met een glasvezelaansluiting in de woning kan men op elk moment overstappen naar glasvezel. Bewoners kunnen pas gebruikmaken van hun glasvezelaansluiting, wanneer zij een glasvezelabonnement hebben afgesloten.

Graafwerkzaamheden

Komende week start aannemer Van Gelder Telecom al met de voorbereidende werkzaamheden. Zij starten met het schouwen van de woningen. Hierbij bekijkt de bewoner samen met de aannemer waar de glasvezelaansluiting het beste kan worden geplaatst. De woningschouw start in Werkendam. Ook alle graafwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Gelder Telecom. Daarbij komt de glasvezelkabel langs ruim 8200 adressen in Dussen, Hank, Nieuwendijk en Werkendam te liggen. Een deel daarvan heeft al een abonnement. De overige adressen kunnen zich nog steeds aanmelden. Doen zij dit uiterlijk 3 augustus 2022, dan hoeven aanmelders geen aansluitkosten te betalen en profiteren zij van een scherp welkomstaanbod.

Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd over het nieuws en de werkzaamheden. Meer informatie is ook te vinden op de website www.deltanetwerk.nl.