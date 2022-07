Gemeenteraad wil Altena als ‘experiment’: samen plan ontwikkelen om stikstofuitstoot aan te pakken

ALTENA • Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Altena het college van burgemeester en wethouders middels een motie opgeroepen, om de provincie te verzoeken in de gemeente een experiment te starten.

De gemeenteraad hoopt dat de provincie Altena aan wil wijzen als gebied waarbinnen de provincie en gemeente, in samenwerking met de verschillende betrokken sectoren, een plan ontwikkelen om de stikstofuitstoot aan te pakken. De raad wil ook dat de provincie en gemeente de daadwerkelijke stikstofuitstoot van alle industriële en agrarische bedrijven in beeld brengt in Altena.

In de unaniem aangenomen motie spreekt de raad uit, dat de gepresenteerde doelstelling voor de vermindering van de stikstofemissie, behorende bij het kaartje uit de startnotitie, een vergissing is en dit geen recht doet aan de actuele situatie van de agrarische sector en de manier van werken in de gemeente Altena.

Ook richting de minister van Natuur en Stikstof en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de voltallige raad een signaal afgeven. Namelijk dat er geen integrale aanpak is gepresenteerd, het gepresenteerde kaartje voor verwarring, onzekerheid, wantrouwen en onrust heeft gezorgd, dat het toekomstperspectief voor de agrarische sector om te verduurzamen volstrekt nog niet helder en concreet is en dat men moet sturen op de instandhoudingsdoelen voor natuur en zich niet blind moet staren op de kritische depositiewaarden.

Progressief Altena had aanvankelijk de meeste moeite met de motie. “De wetenschap wordt weggezet als een mening, dat gaat voor mij heel ver”, stelde Christian Alderliesten. Nadat de motie tekstueel enigszins was aangepast, namelijk dat de gepresenteerde doelstelling voor Altena niet onjuist en onrealistisch, maar een vergissing is, stemde de partij er toch mee in. Wethouder Roland van Vugt gaf aan blij te zijn met de unanimiteit van de raad.